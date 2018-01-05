全球核武数量排行 俄罗斯7000枚位居第一

阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网1月3日报道称，朝鲜领导人金正恩新年发出“核按钮就在办公桌上”的威胁言论。几小时后，美国总统特朗普在推特网站上回应称，他的核按钮“更大更强”。
在这个背景下，让我们回顾一下《华盛顿邮报》去年8月依据美国情报部门的一份报告发表的报道。报道称，目前全世界大约有14995枚核武器。根据上述报告，朝鲜已经为导弹制造出核弹头。目前朝鲜很可能已经拥有60枚核导弹，而且生产速度仍在持续加快。
据《原子科学家公报》、美国科学家联合会和国防情报局的专家称，到2017年8月，全世界大约存在14995枚核武器，而这些核武器分布在9个国家。
俄罗斯是世界上拥有核弹头最多的国家，共计约7000枚。其中1910枚已经列入使用清单，2700枚已经被销毁或者正在销毁，还有2390枚尚未完成组装。
另一个军事超级大国美国也不相上下，拥有约6800枚核弹头，其中1800枚准备投入使用。
与这2个国家相比，其他核国家就相去甚远了。法国拥有300枚，中国270枚（但尚不清楚到底有多少枚已经组装完成），英国215枚，巴基斯坦140枚，印度130枚，以色列80枚，排在最后的朝鲜拥有60枚。
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