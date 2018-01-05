新加坡实行病历电子化：解决病人隐私泄露难题

新加坡卫生部1月5日发布了一个好消息：新加坡新的医疗服务法案生效起，公众就不用担心自己的病历被泄露给雇主和保险公司了。
这条新法案规定，强制所有医疗诊所和医院把病人的病历上载到国家电子健康记录。这些病历只供医生在治病时参考，不会泄露给雇主和保险公司。
违法者将会最高别罚款10万元，坐牢24个月。
这样一听，岂不是省去了很多烦恼？大家再也不用担心病历会被保险公司或潜在雇主利用，同时还增加了很多便利。
对于一些人对电子数据的隐私顾虑，卫生局表示，病人可以选择退出这个系统，使数据只对自己可见。
建立国家电子健康记录的目的，是让医生拥有对病人的相关医学信息，帮助他们做诊断和治疗。此外，它还能预防医生退休后病历的丢失情况。
这在紧急情况下尤其重要。陈笃生医院急诊部医生Charmaine Manauis就举了一个昏迷病人的例子。医生从电子健康记录中发现病人正在使用达比加群酯。这种抗凝药，如果没有被发现，将会对治疗产生很大影响。
在平常就诊时，这些信息也非常有用，尤其是面对不记得、或根本不清楚自己服用的药物的年长病人。
当局希望在接下来的6周里得到公众反馈，并可能就此对最终法案做出改变。当局目前在网上上传了一份法案草稿。
公众咨询自当日起，将在2月15日结束。公众也可上网www.hcsa.sg提供意见。
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