新加坡牛车水拉开农历新年庆祝活动序幕

新加坡唐人街牛车水27日举行新春灯饰亮灯仪式，新加坡总理李显龙出席活动，拉开了为期七周的“牛车水农历新年庆祝活动”的序幕。
活动由牛车水——金声公民咨询委员会主办，以“四季花开牛车水，灵犬接福迎旺年”为主题。2188盏手工制作的花灯，将牛车水的主要街道装饰得流光溢彩。其中有88只“灵犬”灯，最大的高11米，还有430个“旺”字灯和400个菠萝灯。尽管新加坡没有四季，灯饰设计者以梅花、菊花、竹子等造型的灯饰营造出四季的氛围。此外，活动主办方还打造了一些写有“吉祥如意”、“身体健康”字样的灯饰，以及写有“尊老爱幼”、“居安思危”字样的灯饰。
今年的牛车水农历新年活动，还包括新春晚会、除夕夜派对、年货市场、新春国际狮王争霸邀请赛、新年花市、妆艺夜间嘉年华等。为了迎合狗年的主题，主办方还将举办“旺事如意＠牛车水”活动，邀请养狗人和他们的宠物狗一同参加宠物狗服饰大赛。
牛车水因早年间新加坡人用牛车运载食用水而得名，是华人在新加坡的最早聚居地。如今此处建有一座牛车水原貌馆，讲述华人在牛车水的奋斗史。（新华社）
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