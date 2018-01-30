最受全球富人欢迎的移民国家或启动最严入籍法案

据南非全球市场研究机构新世界财富发布的最新报告称，去年全球富人最青睐的移民目的地前三位依次是澳大利亚、美国和加拿大，澳大利亚正吸引着越来越多的高净值人士移民落户。
据澳洲新快网援引当地媒体报道，澳洲今年议会坐会期即将开启，谭保政府将第二次推动入籍改革立法，以增加移民正式成为澳洲公民的难度。
据国外媒体报道，财富研究机构新世界财富（New World Wealth）发布的最新报告显示，全球财富流动正在加快，2017年全球有9.5万名高净值人士（主要居所以外净资产超过100万美元）移民，超过2016年的8.2万和2015年的6.4万。
澳大利亚仍是最具吸引力的移民目的地，去年净流入1万名高净值移民；美国位居第二，净流入9000名高净值移民。加拿大第三，净流入5000人。这些富有移民在澳大利亚最喜欢的落户地点包括：悉尼、墨尔本、黄金海岸、阳光海岸、珀斯和布里斯班。
该报告显示，澳大利亚吸引富有移民的一个重要原因是：其地理位置靠近亚洲，便于与中国、日本、韩国、新加坡和越南等新兴市场国家做生意。另一个因素是安全，澳大利亚被评为对女性旅游者最安全的国家，对于儿童来说也是一个安全的地方。
该报告称：“澳大利亚过去10年的强劲增长毫无疑问对信心和商业机会产生了影响。过去10年，澳大利亚持有的总财富增长了83%，相比之下美国仅增长20%。作为结果，澳大利亚普通人现在远比美国普通公民富有，而10年前并不是这样。”
澳洲史上最严入籍法案改革方案卷土重来
据澳大利亚“新快网”1月25日报道，数以千万的移民在2018年澳大利亚国庆日这天庆祝自己成为澳籍公民。而另一些移民却不一定如此幸运，他们担忧自己将来或许不是那么容易入籍。
据澳大利亚SBS报道，2018年议会坐会期即将开启，特恩布尔（Malcolm Turnbull）政府将第二次推动入籍改革立法，以加大移民入籍的难度。2017年年底，入籍改革提案被参议院驳回。然而澳政府没有放弃希望，期望入籍改革的修正案能于2018年上半年在国会通过。新规定计划于7月1日出台。
“根据我们收到的反馈，我们作出了一些修改。基于这些修改，我们期望法案能在国会获得通过。”澳大利亚公民及多元文化事务部长塔奇（Alan Tudge）本周向SBS表示。“这项法案旨在确保新公民有机会把握澳大利亚所提供的绝佳机遇。但是，他们只有掌握基本英语且融入社区后，才能抓住这些机会。”
据报道，特恩布尔政府将于2018年4月份首次公布入籍改革方案。改革方案包括实施价值观测试、更严格的英语语言考试以及要求申请入籍的永久居住人员等候4年等。
澳洲入籍改革曾多次搁浅
新华社堪培拉2017年4月20日电，澳大利亚总理特恩布尔当天表示，澳政府决定从即日起提高加入澳大利亚国籍的“门槛”，申请者需接受更加严格的英语考试，并被要求遵循澳大利亚的价值观。
在当天举行的记者会上，特恩布尔宣布对入籍政策进行改革，主要内容包括：要求所有申请者通过包括阅读、写作、听力和口语等项目在内的独立英语测试；在成功申请永久居民身份后，在澳大利亚的最短居住期限从此前的1年提高至4年；限定入籍考试次数，从此前的无考试次数限制变为申请者只能申请3次考试，并在考试中引入自动失败机制，如作弊等行为；申请者要展示和证明采用何种方式融入澳大利亚社会和对社会有所贡献，例如就业证明、子女入学证明等。
澳大利亚移民和边防部表示，从即日起，申请入籍者需遵循这一新政策递交他们的申请。
2017年10月19日，澳洲新快网刊文称，澳大利亚政府拟推新的入籍改革，因未能在截止日期之前获得参议院通过，已正式撤回。澳移民部长确认，近期将按原有规定，处理方案公布后提交的入籍申请。据悉，初版方案遭到工党、绿党和关键独立议员——谢诺峰（Nick Xenophon）派系一致反对。由于绿党早前申请将18日晚上，设为这一方案的最后通过期限，方案现将撤回。
事实上，早在2017年9月份，此提案就初现反对声音。批评者对于“英语（精品课）能力测试成绩达到雅思（课程）6分水平”以及“最短居住期限从此前的1年提高至4年”颇有异议。
据澳洲论坛报道，据悉，自全新公民入籍改革宣布以来，批评者就对更严格的英语能力测试要求产生质疑。加上永久居民需要在澳大利亚居住更长时间才能获得公民身份的提议，这些全新的改革举措遭到了更多抵制。批评者认为，这对许多其他国家的移民具有歧视性，他们将很难通过公民入籍测试。
对此，联邦议会参议院委员会（Parliamentary Senate Committee）正在就改革提议相关的建议书进行讨论，其中一项建议就是降低英语能力测试难度。这份建议书报告指出，新英语能力测试“不应该高到剥夺人们获取公民身份的地步。许多在过去只具备基本英语能力的澳大利亚人，也已被证明是澳大利亚社会中非常有价值的一份子。”参议院委员会还表示，尽管熟练掌握英语能对履行澳大利亚公民义务至关重要，但“不应制定一个许多现有公民都无法达到的标准”。
与此同时，参议院委员会还建议联邦政府重新考虑禁止3次未能通过公民测试的移民申请澳大利亚国籍的提议。他们表示，可以在能够回收成本的基础上，给予这些移民额外的测试机会，这一举措也能够赶跑虚假申请者。
此外，将永久居民（在申请公民身份前）的等待时间从1年延长至4年的提议也引发了人们对其追溯性特质的担忧。参议院委员会已建议，在新提议宣布前已成为永久居民的移民应被允许依照原来的公民入籍规则提交申请，他们不应当被要求多等待3年。
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