美军研微型无人机可批量发射回收 将现役军机变“飞行航母”

英国《每日邮报》网站1月1日发表了马克·普里格的题为《“小妖精”就要来了！美军将于2019年测试能批量发射微型致命无人机的“飞行航母”》的报道。
它们在二战期间被认为是引发军机机械失灵和故障的捣蛋怪物，后来在一部热门电影中扮演破坏性怪兽。
现在，这些“小妖精”回来了，这次它们是一种新型致命无人机。
美国国防部高级研究项目局（DARPA）正让动力系统公司和通用原子公司（“捕食者”无人机的制造商）就研制这种飞行器展开竞争。
该项目的设想是，从位于对手防空系统射程之外的轰炸机或运输机等现役大型军机以及战斗机和其他小型固定翼平台上批量发射无人机群。
当这些“小妖精”们完成自身任务时，一架C-130运输机会在空中回收它们，运送它们返回基地，地面工作人员将在24小时内让它们再次投入使用。
上述两家公司目前正在争先恐后地研制“小妖精”的原型机，以供DARPA评估。其中一架原型机将被选中开发成“全尺寸技术验证系统”，将于2019年试飞。
“小妖精”的预期寿命是可供使用20次，降低了载荷和机身成本，其任务和维护成本也低于传统平台，这令其具有相对于消耗性系统的重大成本优势。传统平台设计使用年限达数十年。
DARPA项目管理人员丹·帕特在该项目此前被披露时说：“我们已经召集了一群积极性很高的研发人员，我们相信他们能够围绕‘小妖精’项目的设想取得重大进展，即以一种有力、反应迅速和承担得起的方式实现分布式空中能力。”
帕特说：“这些团队在探索实现这一目标的各种创新性方法，正撸起袖子准备迎接今后的艰辛工作。”
该项目背后的想法是取代昂贵且越来越容易受到攻击的多用途作战飞机，那些飞机目前在执行一系列不同任务。
“小妖精”这一称谓源于上世纪20年代英国皇家空军驻扎在马耳他、中东和印度的英国飞行员使用的俚语。
二战期间，英国皇家空军各部队飞行员开始广泛使用这一称谓，特别是驻扎在本森、威克和埃瓦尔基地的英国皇家空军高空摄影侦察部队的飞行员。
该项目的理念让飞行员远离前线，这不仅将消除飞行员面临的风险，还将显著降低每架飞机的成本。
DARPA称，“小妖精”项目特意以二战时期被英国飞行员视为好运符的小精灵命名。
帕特说：“我们的目标是进行一次令人信服的概念验证飞行演示，这次演示可能会用到情报、监视和侦察系统以及其他模块化非动力载荷。”
“小妖精”将从空中相对较大的军机上发射，随后再被军机空中回收。
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