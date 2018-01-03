中国启动原油期货进入倒计时：将影响美元支付地位

美媒称，作为世界第一大原油进口国，中国即将启动国内原油期货市场。
据彭博新闻社网站1月1日报道，该计划已酝酿多年，期间几经推迟。上海期货交易所旗下的上海国际能源交易中心将以INE为缩写，并允许中国买家以人民币进行期货交易。此外，外商也被允许在该平台进行投资（这在中国大宗商品市场尚属首例），因为上海国际能源交易中心的注册地为上海自由贸易区。
报道称，这将对美元作为原油市场国际支付手段的已有地位产生重大影响。同时，彭博新闻社也关注了以下几个问题。
这对中国来说为何重要？
彭博新闻社认为，期货交易能帮助中国从以美元为基础的主要国际原油基准那里获得一些定价权。以人民币计价的原油合约将推动人民币在全球贸易中的使用，这是中国的重要长期目标之一。中国自己的基准可以反映大多数被国内精炼厂消费的原油等级，并区别于西方合约所依赖的基准，中国可以从中受益。
原油期货如何运作？
彭博新闻社称，期货合约就是今天确定未来某天交货的商品价格。消费者利用它们保护自己免受未来价格上涨的风险影响；投机者利用它们押注未来的价格走向。原油是交易最活跃的大宗商品之一，全球有两个关键的基准：在纽约商品交易所交易的西得克萨斯中间基原油（WTI）和在洲际交易所交易的北海布伦特原油。
为什么中国直到现在才启动原油期货市场？
彭博新闻社认为，原油价格下跌是其中一个原因。中国在2012年提出启动原油期货市场，当年油价已攀升至每桶100美元以上，但2017年的平均油价仅略高于每桶50美元。此外，油价波动也是中国担心的因素之一。
中国以往的大宗商品记录如何？
彭博新闻社称，2015年，镍在中国挂牌交易，成为最新在中国挂牌交易的主要大宗商品。在6周之内，上海期货交易所的镍交易量就超过伦敦金属交易所。
外国投资者会购买中国原油期货吗？
彭博新闻社认为仍有待观察。
人民币能挑战美元在原油市场的主导地位吗？
彭博新闻社称，一些分析人士认为，短时间内不会，因为石油交易以美元支付已成为惯例。彭博新闻社专栏作者戴维·菲克林认为，中国还不具备在原油市场发动这种变革的影响力。从另一方面来说，以人民币进行原油交易可能成为中国“一带一路”倡议的一部分，该倡议旨在发展包括中东在内的欧亚地区的互联互通。中国参与沙特阿美公司计划中的上市，也许有助于影响沙特对于接受人民币的立场。目前，人民币仅用于大约2%的全球支付活动。
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