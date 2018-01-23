叙西北战事使10万人沦为难民：流离失所 冻饿交加

据法新社1月10日报道称，联合国称，自2017年12月初以来，叙利亚西北部地区的战事已让近10万人流离失所。目前，叙利亚政府军正在对该地区伊斯兰武装分子展开攻势。
报道称，2017年年底，受俄罗斯支持的叙利亚政府军在伊德利卜省及周边地区发动进攻，这是叙利亚境内仍完全不受政府军掌控的最后一片区域。
目前，伊德利卜省几乎完全受到“解放黎凡特组织”的控制，该组织主要由前“基地”组织的一个分支机构的成员组成。
联合国人道主义经济援助计划协调专员办公室称，2017年12月1日至2018年1月9日期间，这场战事已使99569名叙利亚平民从伊德利卜省南部地区及邻近的哈马省东北地区逃离。
该联合国机构称，目前伊德利卜省的局势“极为混乱”，据称遍地都是流离失所的人们。
该机构还称：“由于逃离战区的民众数量庞大，没有那么多避难所来容纳这些人，这会使他们面临各种风险，尤其是冬季的气温仍在持续下降。”
总部设在英国的叙利亚人权观察组织称，自政府军的进攻行动开始以来，包括27名儿童在内的96名叙利亚平民在叙利亚或俄罗斯发动的对伊德利卜省的空袭中丧生。
叙利亚人权观察组织称，叙利亚政府军的目标是重新夺回伊德利卜省的东南部地区，以打通大马士革与阿勒颇之间的一条道路。目前，大马士革与阿勒颇都在叙利亚政府军的控制之下。
叙利亚人权观察组织称，现在叙利亚政府军正在靠近阿布杜胡尔空军基地，这是他们的下一个目标。
据估计，叙利亚战争中的死亡人数已超过34万人。
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