西方越施压伊朗与中国关系越紧密

《今日美国报》网站2017年12月29日刊载题为《随着美国制裁阻止西方企业进入伊朗，中国抓住机会》的文章称，德黑兰大学助理教授富阿德·伊扎迪说：“美国向伊朗施压越大，伊朗与中国的关系就越紧密。”
文章称，中国已经成为伊朗最大的贸易伙伴。中国政府还为伊朗提供大量贷款，最近一次是为伊朗提供了100亿美元的信贷，用来雇中国公司建造水坝、发电站和交通项目等基础设施项目。与此同时，特朗普政府仍禁止美国公司对伊朗投资以及大部分与伊朗的贸易。伊朗的分析人士说，美国向欧洲企业施压要求它们也不与伊朗做生意。
文章援引德黑兰大学助理教授富阿德·伊扎迪的话说：“美国向伊朗施压越大，伊朗与中国的关系就越紧密。”伊扎迪说，在前几年美国对伊朗制裁最严重的时候，中国仍然是可靠的贸易伙伴。2015年核协议签署以后，伊朗与意大利、德国和法国的多个公司签署了多份谅解备忘录。但面对美国实施新制裁的可能性，基本没有几份谅解备忘录变成实际的销售或投资。
文章举例称，欧洲飞机制造商空中客车公司曾同意销售给伊朗100架飞机，但到目前为止只卖给伊朗3架。
文章称，而中国则加速对伊朗的投资，建造基础设施项目，以及销售价格公道的汽车、手机和服饰。
文章称，2016年，中国和伊朗宣布，计划在未来十年增加双边贸易额至6000亿美元。这是个雄心勃勃的目标。
文章称，中国视伊朗为其“一带一路”倡议的重要组成部分，该倡议通过亚洲把中国与欧洲连接在一起。该倡议每年在有关地区投入巨资建造港口、高速公路、铁路和其他基础设施。中国还有意建设一条铁路，连接中国西部城市乌鲁木齐和伊朗北部城市马什哈德，中间经过四个曾属于苏联的国家。
文章称，伊扎迪说，中国不想过分依赖沙特阿拉伯等海湾国家和其他美国盟友生产的石油。伊扎迪在一篇合著的学术文章里表示：“只要伊朗仍在中东地区进行反抗，美国就不能专注于中国核心利益所在的东亚。”
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