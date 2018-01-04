新加坡孔子学院推出首套“原汁原味”的幼儿华文课程

新加坡教育局星期三（1月3日）推出了一套新的学前班和幼儿园华文课程，内容选用新加坡为背景。
这套课程由南洋理工大学（NTU）孔子学院编制，描写了孩子感同身受的新加坡人日常生活场景，比如以政府组屋为背景发生的故事，NTU在媒体发布中表示。
这套名为“早期学习者华文”的课程，包括68本教材，544个教案，2800个抽认卡和16本学生练习册。它结合教育部的早期培养学习者体系，面向4个学前教育等级：学前班1、2年级，和幼儿园1、2年级。
这些教材都可以搭配点读笔，当把笔按压在文字上时帮助朗读出声。这写点读笔录入了5个新加坡孩子的声音。
“我们打算为幼儿编制一套当地的中文课程，因为目前一些幼儿园用的是别的国家的教程，质量参差不齐。”孔子学院主任Neo Peng Fu说。“我们新编制的教程也会对那些没有足够资源设计自己的课程的幼儿园经营者有所帮助。”
NTU还说到，孔子学院的教育资源小组从2015年起就与学术界和学前教育学家合作，从零开始设计教案、内容和儿歌。他们也对内容进行了初步试验。
NTU计划从星期三开始，邀见主要业者和私人托儿所，分享新编制教程。
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