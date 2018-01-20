瞄准平民 招兵买马 法空军特种部队首次公开征兵

据美国《防务新闻》周刊网站1月17日报道称，法国空军首次对其特种作战部队进行公开推介，旨在从平民征兵，作为现有的750名特战人员的兵力补充。这支队伍归属空军特种作战司令部指挥。
空军将领路易·丰唐在日前一次例行记者会上说，此前特种部队只从军队征募人员，但如今希望推动人才结构多元化，因而拟从平民当中吸收新人加入。
此次征募活动与以前的政策形成鲜明对比。此前政策禁止泄露特种作战部队的任何信息，也只能从空军、陆军和海军中招募人员和获取装备。
特种作战部队希望征募大约40名人员，先执行普通任务，然后训练他们成为特战力量，如狙击手、通信专家或者传译员。法国已经制作了一个精良的推介视频介绍空军特种作战部队。
丰唐说，这次之所以只招40人，是想尽可能降低对特种作战部队的行动影响。他补充说，财政上的支持力度很大，相关装备已经到位。
他说，空军希望把特种作战部队打造成既高度多元化又具有凝聚力的队伍，可以胜任快速行动、远程投送和火力打击。一支最多10人的特战分队可以呼叫“阵风”战斗机空中打击。
空军特种作战部队的核心人员有640人，分为空降突击、空中运输和直升机作战等单位。这些单位每年至少要参与一次行动。
空降突击队负责侦察目标、搜集情报。运输分队拥有C-160和C-130运输机。直升机分队驻扎在法国西南部的卡佐空军基地，去年12月正式形成完全特种作战行动能力。
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