印经济曾与中国平起平坐？ 德媒：如今GDP只是中国零头

德媒称，西门子公司将使印度地铁电气化。这家德国企业上周公布了在次大陆上的另一项交易：短途交通运营商甘地讷格尔-艾哈迈达巴德城际特快铁路公司把艾哈迈达巴德一段长约40公里的铁路线的电气化工作委托给了西门子公司。这个大都市是印度总理莫迪家乡古吉拉特邦的经济心脏。
德国《新德意志报》1月17日刊登文章称，西门子公司一名发言人说：“新地铁线将有助于改善艾哈迈达巴德和该地区的生活质量并推动经济增长。”
印度出现了一个趋势。每年有大量人口进入城市--希望找到工作并获得小康生活。这给负担过重的基础设施带来了压力。尤其是“人口压力”吞噬了经济增长：近一半印度人口年龄在25岁以下，数百万年轻人涌入就业市场。与此同时，印度人口年增长率达到1.2%（2016年）。鉴于这种发展趋势，这个社会分化严重的国家2017年实现的6.7%的实际经济增长率对于有效消除贫困来说还是太低。
文章称，即将在瑞士举行的世界经济论坛上印度总理和美国总统可能会见面。莫迪将在达沃斯展示“年轻且有创新力的新印度”。他在古吉拉特邦执政十多年，把这个拥有6000万人口的地区变成了经济上的领头羊。他在2014年也用同样的承诺赢得了印度议会选举。
阿拉伯海沿岸的印度工业相对发达且与全球联网。例如，西门子公司就在古吉拉特邦设有多家分公司。但能源供应、官僚主义盛行、高通货膨胀率、基础设施糟糕、种族思维、宗教冲突和赤贫等问题也让拥有13亿人口的印度联邦几乎无法获得资本。
文章认为，20年前印度和中国在经济上还平起平坐，如今中国按计划已经崛起为世界经济大国。现在，这两个国家没有共同点：根据官方数据，印度的国内生产总值约为3万亿美元，拥有同样多人口的中国的国内生产总值为13万亿美元。
文章认为，北京成功的一个原因是国家和经济界的高投资率。而印度的资本却很克制，西方企业除了在德里和软件中心班加罗尔投资外，也不愿在其他地方投资。
莫迪当选暂时带来了动力。2015年印度经济增长率达到8%。但被拖延的税收改革却在全国执行不力。取消大额货币旨在打击腐败，但阻碍了经济发展，因为这关系到日常支付手段。退出流通面值为500卢比和1000卢比的纸币还不值10欧元和20欧元（1欧元约合7.85元人民币）。
文章称，此外，在世界银行发布的商业环境排名表上，印度在190个国家中排名第100位。目前，资本家似乎也不再相信莫迪这位经济自由主义者。据媒体报道，在2017年最后一个季度，印度企业投资下降到了13年来的最低水平。莫迪推行的计划就像特朗普在美国推行的计划一样。在公共采购中应该优先考虑印度企业，至少一半价值创造应该在国内完成。关键词是：“印度制造”。
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