特朗普称要对华征收“巨额罚款” 中方：坚定维护自身权益

日媒称，美国总统特朗普1月17日在接受路透社采访时表示，作为针对所谓中国“侵犯美国企业知识产权行为”的制裁措施，讨论“征收巨额罚款”。
据《日本经济新闻网》1月18日报道，为了对抗中国“侵犯美国企业知识产权和强行要求转移技术”，特朗普政权从2017年夏季起就把适用《美国贸易法》301条款纳入视野、讨论采取制裁措施，特朗普表示“将于近期公布”。
特朗普声称，美国企业进入中国市场之际，“被中国强行要求转移技术”。在政权内部“正在讨论前所未有的数字”，暗示将采取严厉的制裁举措。虽然并未透露具体的手段，不过美国贸易法301条款规定可采取上调关税和限制进口量等制裁措施。
报道称，特朗普2017年8月签署了下令调查“中国侵犯美国企业知识产权”状况的总统令。美国贸易代表办公室（USTR）将在2018年8月之前确定计划启动的制裁措施，不过特朗普此次暗示可能提前实施。
报道称，特朗普政权还讨论限制钢铁、铝、光伏面板等产品的进口。对于一系列制裁引起与中国之间贸易战的可能性，特朗普表示“没想过，希望不会引起”。
报道称，关于钢铁和铝产品，美国商务部从2017年4月开始调查是否能够以安全保障为由限制进口。特朗普已经收到了钢铁的调查报告。预计铝产品的调查也将于1月内结束。关于是否对光伏面板产品启动紧急进口限制，也将于月内做出决断。
中国外交部发言人陆慷表示：关于美方所指称的强制性技术转让问题，中国没有任何一部法律强制外国投资者转让技术。在具体的企业合作过程中可能会出现类似的情况，那也是企业之间的市场行为，完全没有政府的干预。与此同时，我也愿强调，中方将坚定维护自身的合法权益。
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