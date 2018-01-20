WhatsApp推出企业账号功能

消息应用WhatsApp周四表示，将首次允许企业开设企业账号。这意味着，这个免费服务将给母公司Facebook带来收入。
WhatsApp目前有13亿用户，已有部分企业使用WhatsApp去回答客户的问题。WhatsApp表示，企业账号将支持设置自动问候语，查看消息统计数据，以及设置包含多种信息的资料页。
WhatsApp首席运营官马特·埃德玛（Matt Idema）表示，企业账号瞄准了收到大量WhatsApp消息，需要及时关注这些消息的企业。“我们看到，企业需要更高效的工具。”
埃德玛此前是Facebook高管，于去年加入WhatsApp。他表示，WhatsApp未来计划以某种形式对企业收费，但目前讨论这方面问题还为时过早。
Facebook于2014年以190亿美元的价格收购了WhatsApp。在2016年之前，WhatsApp对用户收取1美元的订购费。在取消这一费用之后，该应用就失去了收入来源。
在WhatsApp CEO简恩·寇姆（Jan Koum）和Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）排除通过WhatsApp投放广告的可能性之后，该应用的商业化选择为数不多。
WhatsApp表示，企业账号功能将于周四通过英国、印尼、意大利、墨西哥和美国谷歌Play商店的WhatsApp企业版应用推出。该公司还计划未来几周在其他国家推出该功能，并发布iPhone版本。
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