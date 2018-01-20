新华社综述：执政一年 分化依旧——美国民众眼中的特朗普

20日美国特朗普政府将迎来执政一周年。一年来，从外交到内政，从气候变化到移民､税改，特朗普大刀阔斧推行各种政策改革，彰显“美国优先”理念。他一反以往建制派总统的行事风格，“推特治国”，屡出“惊世骇俗”言论。
这样一位总统，在当地百姓眼中是什么样的？
从美国街头普通民众的言语中可以感受到，与一年多前的大选形势相似，对他的看法分化现象依旧。
“他所说的关于别国的话让美国人十分尴尬。作为一个美国公民，我感到失望。”30多岁的布伦娜·史密斯在芝加哥接受记者采访时说。
的确，特朗普的“大嘴”多次引发“国际危机”。他在竞选总统期间曾称墨西哥移民大多是“毒贩”“强奸犯”，还建议“全面禁止”穆斯林进入美国，引发相关国家愤怒抗议。几天前，他把海地和非洲国家等归为“粪坑”国家，招来国际上一片批评之声。
在休斯敦做生意的埃利·冈萨雷斯认为，特朗普时常口无遮拦。“特朗普推特发得太多了，并让他陷入麻烦。”“他的出发点和做法还是比较诚实的，这样至少可以让人了解到他的真实想法，理解他是如何做事的。”
上台一年来，特朗普不断收紧移民政策，对签证申请实施更严格的审核，颁布针对难民和部分国家公民的入境限制令，废止暂缓遣返约80万童年抵美者的“追梦人”计划……如今，外国人在美取得工作签证越来越难。
芝加哥居民吉米·弗里茨勒森直言，特朗普给她的印象只有坏：“偏执､种族主义､反同性恋､反移民。我希望民主党在2018年中期选举能大胜，这样特朗普的很多主张可以被国会缓和掉。”
旧金山的越南移民张女士说，与她在同一家银行工作的一名同事受到移民新政策影响，无法再续签工作签证，只能离开银行。“这对一些美国人可能是有好处的，将为美国人创造更多工作机会。”
在特朗普的各种政策中，张女士对减税政策印象深刻。特朗普上个月签署的30年来美国最大规模税改法案，将美国联邦企业所得税税率从35%降至21%，同时对个人所得税率进行调整，部分收入档位的税率下降。“我工作的银行算是受益者之一吧。”
而芝加哥居民加比·怀特则表示：“最让我失望的事情就是税改，他在为富人减税，而中产阶级的人数正因此减少。”
一年来，美国经济增长提速，失业率降至过去17年最低水平，美股连创新高。尽管主流经济学家普遍认为，这些得益于多重内外因素，并非只是特朗普政府的决策，但亮眼的经济还是得到许多国民认可。
洛杉矶出租车司机马丁说，他当初没有投票给特朗普，甚至到现在他也不喜欢特朗普作为总统的行事风格，“但是必须承认，特朗普的这一年干得并不算差”。
马丁说，经济增长，失业率降低，“作为一个每天工作至少8小时的出租车司机，我很看重这一点”。“特朗普正在把更多的工作机会带回美国。我支持他为美国人创造更多工作机会的努力。”
特朗普在能源政策上的立场，令全美环保科研人员沮丧。“整个环境能源政策都是倒退的，美国环保署基本都不工作了，我们在环保署的项目也没消息了。”加利福尼亚州大学洛杉矶分校清洁空气中心副主任､环境健康科学系教授朱怡芳语透无奈。
“加州政府还好，一直对环保很支持。但气候变化不是局部问题，是全球问题，需要全球每个国家每个地区每个人努力。本来美国在这个领域还能起到一个领导者的角色，但现在越来越悲观了。”她说。
休斯敦幼儿教师德斯蒂妮·方特诺特对特朗普一年来的政绩评价为五五开。“我有自己的生意，他最近的一些政策对我比较有利。”“特朗普要执政4年，我在试图寻找他好的一面。”（新华社记者）
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