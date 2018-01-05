美国总统如何动用核武器 800枚核弹可在几分钟内发射

美国《时代》周刊网站1月3日发表了阿兰娜·艾布拉姆森的题为《要动用核武器，特朗普必须这样做》的报道。
特朗普在推特上说，他的核按钮要“更大更强”。这番言论引发了担忧。
事实上，根本没有核按钮，有的只是允许总统迅速发动核打击的一套程序。
总统仍是唯一有权发动核打击的人，但去年11月参议院外交关系委员会召开听证会，对修改这套程序的可能性进行评估，有关改革这套程序的讨论正在进行。
军备控制协会裁军与减少威胁政策部负责人金斯顿·里夫说：“我猜总统知道没有核按钮，他只是使用了委婉的表达，他想让人知道，只有他有权下令使用比某国多得多的核武器。”
以下是美国总统如何才能动用核武器的步骤：
特朗普决定下令实施核打击或核反击
如果针对美国的核打击迫在眉睫，那么特朗普将收到来自核指挥和控制系统的相关信息。依照惯例，特朗普首先要与军事顾问开会，然后决定如何作出反应。
有一种可能性是，总统可以决定实施先发制人的核打击。不论是准备核打击还是实施核反击，特朗普下一步要做的就是，向能够实施核打击的指挥中心确认身份。
特朗普向五角大楼确认身份
作为总统，特朗普将携带一张代号“饼干”的身份证，这张身份证能够让他向五角大楼官员证明身份，并以其独特的编码告诉他们，他将授权实施核打击。特朗普还需要具体说明，他希望实施怎样的核打击。美国总统拥有不同的核选项。
里夫说，美国拥有800枚能够在实施核打击的命令下达几分钟内使用的核弹头。其中大约400枚部署于陆基洲际弹道导弹上，还有大约400枚部署于潜射弹道导弹上。
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