特朗普的“核按钮”其实并不存在：发射核弹靠“饼干”

美媒称，2018年伊始，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩就开始在核武器的问题上互怼。不过在两人发出的核威胁当中存在一些不那么准确的细节。是的，美国总统有权下达核打击命令，不过他并不是通过核按钮来下达命令的。
美国《大众机械》网站1月4日刊登题为《“核按钮”实际上并不存在——真实情况要复杂得多》的报道称，金正恩在新年致辞中表示：“美国应该知道，核按钮就在我的桌子上。美国本土全境都在朝鲜核武器打击的范围内。美国永远不能对我和我们国家开战。”
报道称，作为回应，美国总统唐纳德·特朗普在推特网站上发文称：“麻烦请转告他，核按钮我也有，比他的更大、更厉害，而且真的管用！”
报道认为，这条推文的某些内容有误导之嫌。这跟朝鲜核武库的规模无关：核武器的破坏性极大，仅一件核武器就具有相当大的威慑力。
不过最值得注意的是，所谓的“核按钮”其实并不存在。相反，不管美国总统走到哪里，一般总有一名军事助手（通常是中级军官）跟着他。这名助手随身携带一个公文包，官方的名称是“总统紧急公文包”，也常常被称为“足球”。这个公文包里面装的不是核按钮，而是一些文件。
对于这个公文包，美国有线电视新闻网解释说：“里面有一本黑皮书，列举了发动核打击的选项；有一张3*5英寸的卡片，上面是总统用来验证自己身份的代码；有一份名单，列举了总统可避难的机密地点；还有一份如何使用紧急广播系统的说明书。”
报道称，如果总统决定使用核武器，他会跟顾问商量以决定如何使用核武器，以及激活黑皮书中的哪些应急计划。一旦选定某个计划，总统就会使用那张3*5英寸卡片上的代码（这张卡片也被称为“饼干”），向美国的战略核部队验证自己身份。
一旦总统的身份得到验证，他的命令就会通过指挥系统传递下去，通过安全的信号发送给世界各地的美国轰炸机、导弹和潜艇操作人员。据彭博社解释，只要这些命令是合法的，指挥系统中的美国军方人员就必须遵守这些命令。
报道称，这个系统要求快速传达命令，但同时至少也包含了一些制约因素，以防止出于冲动“按下核按钮”的行为。总统和他的高级顾问进行商量，其中包括国防部长和国家安全顾问。虽然在发动核打击的问题上，他的顾问没有否决权，但他们可以努力说服总统不要使用核武器。验证系统不仅可以防止军方听从虚假命令或冒名顶替者的命令，也可以给总统一些额外的时间来考虑下达核打击命令的严重性。
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