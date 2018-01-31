美国女记者报道校园枪击案 发现嫌疑人是自己儿子

据英国《太阳报》报道，当地时间23日，美国肯塔基州，15岁男孩帕克被指控在校内开枪致2人死亡，17人受伤。而一名当地女记者前去报道这次枪击事件的时候，意外发现这个头号嫌疑人竟然是自己的儿子。
据报道，15岁的加布·帕克（Gabe Parker）是这起校园枪击案的重要嫌犯人。当地时间23日，校内有人开枪导致数人受伤、两人死亡，而帕克被目击出现在案发现场。最终，他作为嫌疑人被警方逮捕，并被指控犯有2项谋杀罪和12项人身攻击罪。
不过，当地警局暂未正式确认嫌疑人的身份，也没有公布此次枪击事件的动机。
帕克的妈妈，玛丽·加里森·米纳德（Mary Garrison Minyard），是当地媒体Marshall County Online的一名记者。周二早晨，她在听闻这一事件后赶到学校后，才发现自己的儿子竟是本案的头号嫌疑人。对此，她在接受采访时表示自己感到十分惊讶，并称自己的儿子是个“非常好的孩子”。
帕克的朋友则称，帕克一直非常想加入黑手党，他无疑有开枪杀人的动机。
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