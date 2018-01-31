狠心母亲囚禁子女封死窗户 16岁养女被活活饿死

美国一名狠心母亲囚禁自己的孩子们，甚至用铁钉将窗户封死防止他们对外求救，残忍的行径令其中一名养女活活被饿死。
这起虐待儿童事件发生在2016年10月，爱荷华州一名16岁少女纳塔莉（Natalie Finn）倒在自家浴缸内，被发现时全身上下仅穿着一件成人尿布，被紧急送往医院抢救仍因休克不幸丧命，死时体重仅38公斤。据了解，纳塔莉生前挨饿多时，身形如同难民一般瘦削，虚弱到无法站立。
这名狠心母亲妮可（Nicole Finn）的4名亲生子女也遭到同等虐待，有一次发现孩子打开窗向邻居讨食物后，妮可竟用钉子将窗户封死防止他们对外求救。直到其中一名14岁女儿写下“开不了窗，妈妈把它钉死了”的纸条被邻居发现，才揭露了这起虐童事件。
纳塔莉的哥哥杰登（Jaden）说，只有夏天才有2次机会离开房间，妮可甚至还逼迫孩子们喝马桶里的水。对此，法官罗马诺（Karen Romano）表示，无法想像孩子们受到何等般的精神创伤。妮可被指控一级谋杀和绑架罪，被重判3次终身监禁。
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