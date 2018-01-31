英国首相特雷莎·梅中国行肩负什么任务？看看英媒怎么说

英媒称，英国首相特雷莎·梅到访中国前夕，当地报章的报道焦点可概括为四个字：对华贸易。
据英国广播公司网站1月29日报道，特雷莎·梅将在1月31日抵达北京访问，稍后还会访问上海和湖北。随团的还包括50多名商人，包括多家英国上市公司的代表。
她早前在瑞士出席世界经济论坛时声言，英国在脱欧后将继续推动世界自由贸易，也要把“新的伙伴拉到谈判桌上”，被视为对欧盟放话。
但也有评论留意到，她在论坛期间不如各国领袖般热衷与商界领袖见面，有前英国新闻官更透露，她在去年的论坛期间，宁可回酒店房间吃巧克力火锅，也不与阿里巴巴主席马云见面。
“巧克力门”
报道称，英首相府前新闻办公室主任佩里尔1月25日在《泰晤士报》撰文，透露马云在去年的世界经济论坛期间，请求约见特雷莎，却被拒之门外。
她写道：“阿里巴巴被誉为亚洲的亚马逊购物网站，这公司的老板被请吃闭门羹。特雷莎·梅却在日程中保留了数小时，跟幕僚吃巧克力火锅 。”
佩里尔透露的是去年的事，但《经济学人》记者麦克尔罗伊指出，特雷莎·梅必须透过中国之行，亲身向世界展示英国的目光不只在欧洲，而是愿意“发展欧洲以外市场”。
她在《卫报》撰文称，这是“英国首相工作的一部分，不可以假手于人”。
钢材和股票
据天空新闻台报道，随梅首相访华的商人，包括英国石油、汇丰银行及伦敦证券交易所等高层人员。英国《每日快报》留意到，财政大臣哈蒙德去年12月曾访问中国，探讨将伦敦和上海两个交易所连结起来，让一方的投资者可在另一方买卖股票（即所谓的“沪伦通”计划）。
但也有分析对与华的贸易关系有保留态度。英国《每日镜报》引述工党议员尼克·戴金指，特雷莎·梅可能以开放英国钢铁市场，换取中方在贸易上的让步。这举动对英国钢铁业的影响，可能“不逊于前首相撒切尔对矿产业带来的影响”。
报道称，撒切尔上世纪80年代决意关闭英国20个没有利润的矿场，2万多名矿工随之失业。
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