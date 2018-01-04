政府携手各界精英 共同提升新加坡交通系统

新加坡陆路交通管理局星期三（1月3日）宣布，将邀请研究与企业界，共同提升本地交通系统。
当局将发出两项研究与发展津贴，为新加坡现在的交通挑战研发创新与实际的解决方案。
这些方案主要聚焦在四个方面：减少交通行程时间、优化公共交通服务、减少和回收道路空间和提升计算土地挖掘量的准确度
在减少交通时间方面，当局邀请数据分析师找出瓶颈，并提出新的解决方案，比如新的票务科技来减少上下车时间，或动态车道标线来为巴士提供优先权。
在优化公共交通服务方面，研究者将寻求新的方式来满足公共交通需求，尤其在高峰期时，通过利用或减少现有资源来让公共交通更加实惠、亲民。
在减少和回收道路空间方面，当局希望发现不同城市类型面临的挑战和顾虑，并建议更好地利用道路空间的可能性，强调解决方案该如何实施。
这三个方面是其中一项研究的主要方向。
另外一项研究的主要目的则是提升计算土地挖掘量的准确度，并提供快速和可信赖的3D模型，供记录和数据分析。
这些津贴对当地所有研究与开发机构开放，包括获得公共资助的高等教育学院、非营利研究机构、公共领域机构、企业和企业关联的研究团体。
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