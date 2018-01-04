法媒述评：对经济形势不满触发伊朗大游行

法国《解放报》网站1月2日刊文称，在伊朗爆发大规模游行既非革命，也非政治运动，更像是伊朗人民对政治和经济停滞不前压抑良久的沮丧情绪的大爆发。
文章称，始于上周四的示威活动起初规模只有一个城市的几个人，但如今已经蔓延到全国，有成千上万人参加。四天内，伊朗爆发了自2009年反对时任总统马哈茂德·艾哈迈迪-内贾德运动以来最大规模的示威。社交网络上的大量视频显示，示威已经扩大到全国，无论城市大小，无论是中心地带还是少数民族聚居的边郊地区均未幸免。
民众示威剑指经济
文章称，第一场示威始于上周四伊朗第二大城市马什哈德，这里有什叶派在国内最大的朝圣地。当时的示威主要针对经济，抗议奢靡生活和失业。英国国际战略研究所研究员克莱芒·泰尔姆认为，政府最近的三项决定滋生了民众的不满情绪。伊朗政府决定关闭几家被债务压垮的信贷机构。巴黎政治学院研究员法丽巴·阿德勒哈明确指出，这项决定对马什哈德所在的呼罗珊地区影响十分严重。伊朗人有种被政府抢劫的感觉。
伊朗中央银行数据显示，12月鸡蛋和禽类价格再次上涨，一年内增长50%。12月10日，鲁哈尼总统向议会提交预算案，落实整顿国家财政的承诺。预算案中首次出现关于宗教基金会、研究中心和其他选举机构。“嗡嗡喂”新闻网站援引伊朗分析人士奥米德·梅马里安的观点，认为伊朗人意识到在人民日常生活变得更加艰难之际，宗教界在预算中拿了大头却没能承担什么责任。
国际危机研究组织专家阿里·瓦埃齐认为：“这既非革命，也非政治运动，更像是伊朗人民对政治和经济停滞不前压抑良久的沮丧情绪的大爆发。”马什哈德第一场示威的口号主要是对哈桑·鲁哈尼提出经济诉求和对伊朗区域政策的意见。一些示威者喊道：“没在加沙，没在黎巴嫩，我活在伊朗！”他们抗议伊朗对一些巴勒斯坦或黎巴嫩组织的支持，尤其是在资金层面。
身在伊朗的法丽巴·阿德勒哈认为经济诉求非常趋同：“危机涉及所有阶层。受教育青年也在经历失业，甚至硕士和博士也是。但很多人批评示威者损毁公共财产，不能这样肆无忌惮。”从上周四开始，示威者多次冲入公共场所、宗教中心和银行。
官方担心授人以柄
鲁哈尼总统直到周日晚才表态。他拒绝“暴力和损毁公共财产”，同时保证“人民有批评政府和示威的自由”。1日，他的态度更加严厉：“伊朗人民将对捣乱分子和无法无天者作出应对。”
文章称，目前，革命卫队和动员穷人组织的民兵尚未出动，但1日德黑兰街头部署了大量警力。政府似乎不愿使用暴力，怕给国内反对派和海外敌人授之以柄。但阿里·瓦埃齐认为政府的耐心很快就要磨光了。
上周六晚，政府发言人穆罕默德·巴吉尔·诺巴赫特试图通过解决示威爆发的起因来平息事态。他宣布从3月21日新财年开始，油价不会增长50%。克莱芒·泰尔姆注意到，当局极其担忧。目前参加示威的多数是普通民众，但当局非常害怕德黑兰中产阶级加入。
文章称，上周六以来，美国总统发布的有关伊朗示威的推文不下6条。他秉持对伊朗的强硬方针，抨击自己前任的政策，表达对抗议者的支持。他甚至唱起了布什统治时期非常流行的“改朝换代”的老调，称“全世界都了解优秀的伊朗人民渴望变革。是改变的时候了”。
文章称，伊朗总统并不欣赏唐纳德·特朗普的评论。上周日，鲁哈尼表示：“这位想向伊朗人民表达同情心的美国先生忘了自己几个月前还把伊朗人民当成恐怖分子。他没资格同情伊朗人民。”
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