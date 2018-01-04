“新加坡航空”遭网民怒轰：李显龙总理的指示还管不管用啦！

新加坡航空昨天宣布，要对使用信用卡购票征收1.3%的手续费，引发网民怒轰。新航隔天收回了这个决定！
新加坡航空公司昨天说，从1月20日起，乘客今后若使用信用卡订购从新加坡出发的机票时，要支付机票价格1.3%的手续费，最高不超过50新元。手续费也适用于它即将推出的Economy Lite类别的全包票价。
而且，更加过分的是，这笔收取的信用卡手续费，是不会退还的。
新航接受亚洲新闻台询问时指出，自2016年11月以来，新航已在澳大利亚和其他市场收取类似的手续费。“因此在新加坡的收费是一项渐进的举措。”
新航在官网上解释说，收信用卡手续费是为了抵消“与接受信用卡有关的成本”。
但耐人寻味的是，使用KrisFlyer里程数订购机票的乘客将不受手续费影响，他们若用信用卡支付任何相关税费和其它收费也不必付手续费。
目前，新航向从澳大利亚、比利时、荷兰、新西兰和英国出发的机票收取信用卡手续费。费率因国家而异。
一天后收回收费决定
不过，这项宣布时隔一天，新航收回之前的决定。
亚洲新闻台报道，新航今早更新消息表示，在“经过进一步的检讨”后，公司决定取消该笔费用。
是什么原因导致新航隔天来了个大转弯？
原来，新航昨天宣布对信用卡收费后，引发网民的猛烈炮轰。
网民指出，总理李显龙鼓励民众使用“无现金支付”言犹在耳，新航居然唱起反调！
是啊是啊，小编也觉得，你新航好大胆子！
去年8月，李显龙在国庆群众大会上，甚至举例子说，新加坡部长到中国买东西居然没有用移动支付，当了一回“洋盘”。
现在新航要对新加坡最普遍的“无现金支付”收取高达1.3%的手续费，这不是逆历史潮流而动吗？而且你让鼓励“无现金支付”的堂堂总理情何以堪啊！
网民那个气啊，真是不得了。
有网民甚至呼吁，抵制新航，转搭别的航空公司的班机。
相信在巨大的民意反弹下，新航这个航空公司的巨无霸，只好乖乖改变决定。
只是不知道，新航是不是还会继续从澳大利亚、比利时、荷兰、新西兰和英国出发的机票收取信用卡手续费。
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