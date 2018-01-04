新加坡航空再次荣登全球安全榜单前20

国际航空评级网站AirlineRatings.com2018年最新排名出炉，新加坡航空跻身全球前二十家最安全的航空公司。
这二十家航空公司分别为：新西兰航空、阿拉斯加航空、全日空、英国航空、国泰航空、阿联酋航空、阿提哈德航空、长荣航空、芬兰航空、夏威夷航空、日本航空、荷兰皇家航空、汉莎航空、澳洲航空、约旦皇家航空、北欧航空、新加坡航空、瑞士航空、维珍航空和维珍澳洲航空。
“这些航空公司都是业界的佼佼者，它们在安全系数、创新和推出新飞机方面都位居前沿。” AirlineRatings.com主编Geoffrey Thomas说。
加上2018年，新航已经连续三年荣登全球安全榜单前20。
此外，该网站也对廉价航空的安全系数进行排名，并选出了前十名。其中，香港快运和澳大利亚捷星航空都榜上有名。
该网站表示，评级参考了多个影响安全系数的因素，包括政府审计、飞机失事及严重事故记录和飞机年龄等。
“每个航空公司都会面临大大小小的事故，许多是制造问题而非运营问题…真正区别公司安全与否的是乘务员处理事故的方法。”Thomas说。
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