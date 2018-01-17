日本美女记者哭诉遭安倍51岁好友迷奸：很绝望

28岁日本女记者伊藤诗织2017年5月出面指控，惨遭51岁TBS电视台长官山口敬之迷奸，事件引发日本民众热议，同时也受到了国际媒体的关注。
《纽约时报》2018年1月16日报道，山口敬之接受访问时承认，事发当天晚上确实将喝醉的伊藤带往自己的房间，虽然觉得不合适，但觉得将她留在车站或是饭店大厅也不太合适。不过，根据律师建议，山口拒绝讲述后来发生的事。
但在回应伊藤的民事诉讼法庭文件时，山口承认与伊藤诗织发生性关系，但他表示事发当时对方不但清醒，而且也没有反对及抵抗。
据报道，山口事后在发给伊藤的电子邮件称“我想我们都应该检讨一下自己”。另一封邮件内还写道，“就算你坚持认为这是强奸，你也绝对不可能打赢官司”。
伊藤表示，2015年4月在电视台实习时受到时任TBS新闻台前华盛顿分台台长山口邀请共进晚餐，用餐期她喝一些酒，随后失去意识，并被山口带到酒店遭遇性侵。事件发生后，她匆匆离开酒店赶回家。“如今回想起来真是错误的做法，我应该直接去警察局!”
据悉，山口敬之和多位日本政治家都有深交，还是日本首相安倍晋三的好友兼“御用记者”，同时他还是安倍晋三自传的作者。伊藤诗织深知对方是大人物，为此感到恐惧，她表示“我很烦恼，一旦告发的话，有没有人愿意相信我。”
但她仍然决定报警，她多次向不同的警察陈述事件经过，但是对方却说：“这是常有的事，不能展开调查，首先不会被起诉，也不会被判有罪，只是浪费时间而已。”
伊藤诗织是日本史上首位公开长相、以本名告发性侵事件的女性。结果案件于一审宣判不起诉，她不服这个判决结果，2017年10月，伊藤在日本外国记者俱乐部召开记者会，讲述自己遭遇性侵的经历。不惜曝光身分爆出性侵内幕。但这件性侵案并未影响山口敬之在电视台的职务，只是他2017年因发表一篇具有争议性的文章，在网路舆论压力下最终辞职，目前仍在日本担任一名自由撰稿人。
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