5.19万亿！日本军费创下历史新高 日媒怒批美国横征暴敛

日前，日本政府正式敲定2018年防卫费支出，约在5.19万亿日元（约合472.6亿美元，包含美军整编费）。这一数字，不仅是继2013年军费开始大幅上扬后的第6连增，同时也创下了历史新高。
虽然，日本官方给出的理由是应对朝鲜越来越大的导弹威胁，以及中-国在东海地区的-挑-战。
但是日本媒体却并不买账，一些社评就表示，特朗普总统不愧是一名成功的商人。如今的日本需要得到美国更大的军事协助，而美国在总统特朗普的生意理念下，迫使日本不得不大幅增加了很多的预算。
如2017年，日本与美国签署采购装备的预算就达到了3596亿日元，这一金额相比5年前已经增长了2.6倍。可即使这种情况下，美国仍没有减轻对日本的“敦促”。前不久，访日的特朗普就要求日本大量采购美国装备，安倍也给出了承诺表示“将尽最大努力”！
目前，已经在审核中的增购F-35战机，以及确定将引进的新型拦截系统“陆基宙斯盾”，与远程巡航导弹等武器装备，都是安倍“努力”的体现。
当然，大幅增加经费引进美国装备还不是最主要的。最令日媒感到愤怒的是，两国的交易已经不再互惠。
过去，日本采购美国武器，多采用授权生产。虽然价格不便宜，但日本可以学到很多的技术，以及将一些零件交由国内厂商生产，助力防卫产业的发展和技术积累。
但如今，美国政府因为担心技术外流，已经开始采用“对外有偿军事援助”。这样一来，要求提供授权原则上将不被允许；同时装备价格也完全由美国说了算，日本议价能力大幅削弱；最后即使货款已经预付，美国也有权变更合约交付时间。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost