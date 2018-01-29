传统医术有多牛？美媒：针灸美容让女性容光焕发

美国“笑声你好”网站1月25日刊登题为《针灸美容是如何帮助我缓解焦虑情绪的》一文。作者为布伦雯·艾萨克。文章摘编如下：
针灸是现在仍然经常使用的最古老的传统医术之一，而且有大行其道的充分理由。无论你对于这种医术是极其信赖，还是听到针刺这个概念就“闻风丧胆”，数百万人都对针灸对健康的益处给予了高度评价。许多人声称，这种中国传统医术能够促进循环，减轻病痛，缓解焦虑情绪，促进消化健康，改善睡眠质量，甚至有助于减少化疗的副作用。鉴于这令人印象深刻的一长串好处，相信这种治疗能够提升皮肤质感和令整个人容光焕发也合情合理。
所以，当纽约的萨拉·埃米莉·萨伊达克博士联络我就使用她的“美容针灸疗法”写一篇文章时，我立刻同意了。这个特殊治疗概念的出现源于萨伊达克注意到她的许多针灸客户吃有机食品却令自己的皮肤接受各种毒素（肉毒杆菌就是一个例子）注射这之间的脱节。看到需求的萨伊达克研发了一种针灸美容疗法，将传统的背部针灸疗法、受到金·卡戴珊的推崇经过检验证明非常可靠的拔罐疗法和一种针对面部旨在改善血液循环和提升皮肤亮度的针灸疗法相结合。
作为一个从未尝试过针灸的人，我对这一即将到来的经历深感紧张与激动。这会改善我的皮肤吗？我会感到更有活力吗？我有很多疑问渴望得到解答。
我到办公室之后发现，气氛如我想象的那样轻松和亲切，再加上萨伊达克博士本人真的很热情，我的心情很快平静下来。
我在治疗开始之前填写了一份登记表，我们聊了聊我家人的健康史以及我个人的焦虑和消化问题。
无论客户是接受针灸美容治疗还是定期的背部治疗，萨伊达克都喜欢从了解每一个人的实际需求开始。因为我当时正处于排卵期，因为激素变化下巴上冒出了一些粉刺。我告诉她，我希望这次治疗能够帮助我的皮肤更快地清除掉这些痘痘，同时也希望通过治疗能够精力更加旺盛，焦虑情绪得到缓解。
接受治疗时的着装与做按摩大致相仿。萨伊达克告诉我，治疗将从背部接受针灸和拔罐开始，然后她会转向最主要的焦点：我的脸。
给不熟悉拔罐的人们简单解释一下，这是一种将玻璃（或竹子）质地的吸杯放在背部加强血液循环的操作。考虑到两者间的相似之处很多，将针灸和拔罐结合起来的确很有道理。
尽管针这个概念让我感到些许的焦虑，但是针灸的感觉令我感到不可思议，我立即放松了下来。
她在我的整个背部和我的小腿、耳朵、脖子、甚至我的头上下满了针。我喜欢拔罐的感觉和从精油扩散器中弥漫出来的香气。萨伊达克把针灸称为“强制调节”，我认为这是一种很准确的形容。
在背部治疗结束之后，我陷入了一种半梦半醒的状态，萨伊达克温柔的引导我开始接受面部针灸治疗。
虽然这种治疗是这篇文章的重点，但是如果我说我对于将要刺在我脸上的“海量”的针灸针完全不在意，那我就是个骗子。然而，实际的感觉是令人难以置信的舒缓感。我躺在那里，能够感觉到自己的循环和精力都得到了提升。在实际的治疗过程中，我没有拍任何照片，但是我只能假设我当时的样子看上去“死得很安详”。
这一切结束之后，我感觉有点“high（神魂颠倒）”。
萨伊达克说，在针灸之后感到精神愉悦是正常的，内啡肽的增加常常与醉酒的感觉相仿。因为这并不是真的魔法，所以我的痘痘并没有在这一个小时内神奇消失。
我的脸之后看起来几乎没有变化，但是我的情绪和精力的提升以及焦虑感的消失令人难以置信，我感觉自己整个人神采奕奕，容光焕发。
一整天一直到第二天早上，我都感到非常平静。第二天早上我的腹胀感消失了，这可能是针灸的结果，也可能是因为我的激素周期。无论如何，针灸治疗提升了我整个人的状态。
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