哈里王子婚礼宾客引关注 特朗普:我没收到邀请函

英国哈里王子与“准王妃”梅根·马克尔将于5月19日举行婚礼，而婚礼上的宾客名单也备受关注。当地时间27日晚，美国总统特朗普在接受采访时表示，尚未收到参加哈里王子与其未婚妻梅根·马克尔婚礼的邀请。他表示，为这对夫妇感到高兴。
当被问及是否是女权主义者时，特朗普说：“我不会说我是女权主义者。我觉得那样太离谱了。我捍卫女性、男性，我捍卫所有人。我认为人们必须走出去，走出去真正做一些事情，他们才能取得胜利。我很高兴地看到女性（在这一点上）做得很好。”
身为英国“准王妃”同时也是前美国女星的梅根·马克尔曾极力倡导男女平等，曾在联合国妇女组织担任女性政治参与和领导的倡议人。
据此前报道，哈里王子曾单方面透露，由于美国前任总统奥巴马与他关系甚好，或将受邀出席婚礼。不过，英国王室表示，将不邀请奥巴马出席，此举是为了避免美国现任总统特朗普“不高兴”。
英国皇室相关人士曾透露，特朗普不会被邀请参加哈里王子的结婚典礼，因为此次婚礼仅邀请亲友，并称“这将不会是一个国家层面上场合，如果奥巴马受邀会引发特朗普的不快，英国皇室方面当然不希望由此引发外交纠纷。”
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