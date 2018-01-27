谷歌提供新控制功能 用户可屏蔽烦人广告

谷歌周四在博客中表示，关于互联网广告的展示，希望给用户更大的透明度和控制权。
互联网用户可能已习惯于在各个网站上跟踪自己的广告。例如，如果用户在某个网站上了解过一款产品，那么相关广告就可能出现在你随后访问的每个网站上。现在，谷歌希望减少这样的广告。
第一眼看来，谷歌此举似乎不合常理。谷歌通过广告业务获得收入，而提供这样的广告追踪技术对广告主来说是不错的选择。但实际上，谷歌这样做也有利于广告主。如果展示的广告不是用户感兴趣的东西，那么有可能会引起用户不满，同时对广告主来说也是浪费资金。
谷歌以雪地靴为例进行了说明。例如，用户最开始去了解Snow Boots Co.的雪地靴产品，但随后决定换家网站去看另一款产品，或是觉得自己不再想买雪地靴。以往，最初的广告仍然会追踪用户，即使用户不再关心这方面的信息。而目前，用户可以完全关掉这类广告。
过去几年，用户已可以关掉广告，更改广告设置。现在，谷歌将在“广告设置”中提供新选择，将烦人的信息提醒“静音”。
新功能还支持跨设备设置。如果你在智能手机上关掉了某个广告，那么PC端同样的广告也会被关闭。未来，谷歌还计划在更多平台上提供新的控制功能，例如YouTube、搜索和Gmail。
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