中国量子加密技术再获突破 传输跨越欧亚大陆

美媒称，一篇令人震惊的关于一项新研究的论文显示，中国已经拥有量子技术，可以跨越欧亚大陆，在比以往任何时候都要长的距离上完成有用信息的完美加密传输。
美国趣味科学网站1月19日刊登题为《目前为止最大规模的中国量子加密网络正式上线》的报道称，每天的每一秒，信息或信号都会穿过人们的房子、天空和人体。其中一些信号是公开的，但大多数是私密的，使用（被认为）只有发送者和接收者知道的长字符串加密。这些密码足够强大，足以保守现代社会的秘密：调情的短信、银行账户号码、秘密数据库的密码等。但它们也很脆弱。一个有决心的人，只要拥有一台足够强大的计算机，就能破解这些密码。
中国科学技术大学教授、这篇研究论文的作者之一潘建伟在一封邮件中写道：“从历史上看，密码技术的每次进步都已经被破解技术的进步所打败。量子密钥分发终结了这场战斗。”
报道称，就像现代计算机中用以打开加密文件的密码一样，量子密钥也是一些长字符串，但它们被编码在量子粒子的物理状态中。这意味着它们不仅受到计算机极限的保护，同时还受到物理学定律的保护。
现在，根据1月19日刊登在《物理学评论通讯》周刊上的这篇论文，量子密钥可以通过卫星传输，对相隔万里的城市间发送的信息进行加密。
研究人员对照片进行量子加密后，将它们成功地在北京和维也纳之间进行了传输，传输距离达到约7600公里，远超之前在中国创造的404公里的纪录。接下来，两座城市的研究人员又举行了历时75分钟的视频会议，也是通过量子密钥进行加密。
报道称，这种远距离量子密钥分发是中国的“墨子号”卫星的一个成就，该卫星在2017年打破了多项纪录。不过，“墨子号”卫星同地球之间的联系仍非绝对安全。正如这篇论文的中国和奥地利作者团队所写，该网络设计的缺陷在于卫星本身。只要通信方相信没有怀有恶意的宇航员秘密闯入“墨子号”卫星本身，从源头读取量子密钥的话，这个系统就没有问题。
研究人员表示，他们计划发射更多量子卫星到更高的轨道上，这些卫星将可以彼此通信，并与地球上的研究人员在日益复杂的网络中通信。他们写道，这一逐渐扩展、日益实用的量子网络首先将为中国和欧洲制造，“然后再扩展到全球范围”。
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