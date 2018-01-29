全球军火出口：美国第一 中国跃居第三

白宫1月25日消息称，为了推销美国武器，美国总统特朗普最快将在2月出台计划，放宽武器出口限制。这就意味着美国同俄罗斯等国的武器市场竞争将会更加激烈。俄罗斯近期同中国和缅甸等国的军火交易，引起了美国的注意。尤其针对俄计划向缅甸出售战机的决定，特朗普政府1月25日明确表示反对。
冷战时期至今，美国依然是最大、最多样化的军火供应商，连年都有源源不断的军火贸易大单生成，包括为其他国家提供武器升级、人员培训和后勤支持等服务。
美国军火出口不断“创纪录”的同时，其他军火供应国也在迎头赶上。 美国国会研究服务处（CRS）2016年12月公布的一份关于2008年至2015年全球军火贸易报告就发现一些新变化：俄罗斯加大了在拉美（尤其是委内瑞拉）的军火出口；英国和法国也同很多发展中国家达成军火协议大单；德国军火出口聚焦海军武器装备；中国在军用无人机等行业也在展露头角，逐步同一些国家达成军火协议。
根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）2017年2月22日公布的2012年至2016年数据显示，过去5年间，全球军火贸易达到冷战以来最高水平，比2007年至2011年水平增加了8.4%。全球最大的5个军火供应国依次是美国（33%）、俄罗斯（23%）、中国（6.2%）、法国（6%）和德国（5.6%），军火贸易额占全球军火贸易的74%。美俄占据全球军火贸易的半壁江山。
2012年至2016年期间，美国军火出口50%流向中东；俄罗斯70%的军火主要销往印度、越南、中国和阿尔及利亚四个国家；中国首次超过德国、法国和英国，跃升全球第3大军火供应国，军火出口额较同期（2007年至2011年）增长了74%。法国、德国和英国出口额则同期分别下滑了5%、36%和27%。
导致2012年至2016年美国军火贸易增加的因素很多。根据SIPRI研究结果，南海争端在这一时期升温，导致相关声索方加大了军火进购力度，比如台湾、越南、菲律宾、缅甸和印尼。其中，越南进购力度最大，位居全球军火买家排行榜第10位，印尼和台湾分别位居第14位和15位。
另外，朝鲜半岛局势导致韩国武器进购明显加快。目前，韩国在全球军火进口国当中排名第13位；在中东，沙特、阿曼、伊朗增速最快。以色列和海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）国家都在增加预算对抗伊朗；为了防范俄罗斯和应对特朗普的“孤立主义”，北约（NATO）也在增加军费预算。过去三年，北约预算增加了460亿美元。打击极端组织“伊斯兰国”（ISIS）也抬高了NATO和GCC国家购买军火的预算。
无论是左派，还是右派，没有人相信向外倾销美国军火有何明智之处。但是，面临其他军火供应商竞争力的提升，美国左右两派又不得不承认，中东军火市场的需求总有人填补。即便美国不卖给中东国家，中东国家会转向法国、中国或者俄罗斯。
比如，中国的武装无人机已经获得沙特、伊拉克、埃及和阿联酋等中东国家的青睐。据美国“航空周刊”（Aviation Week） 网站去年11月的一篇文章称，中国无人机（UAV）在中东地区已经“站稳脚跟”，沙特、伊拉克、阿联酋等国都已装备了中国制造的军用无人机。美国限制无人机出口对于中国来说是巨大的“胜利”。就算美国放开出口攻击性无人机的限制法规，也很可能无法打开该地区的市场。
鉴于中国无人机市场的崛起，以及俄罗斯等军火出口大国的挑战，特朗普最快2月份出台计划，调整美国无人机技术出口方面的限制。这必将带动美国其他军火设备及服务项目的出口。美国开了绿灯，其他军火供应国必然会效仿，市场竞争也会激烈，军火贸易必然会进入另一个高潮。
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