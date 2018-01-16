母子相约投河 儿子生还后被判故意杀人获刑5年

因生活不顺，内蒙古49岁男子李某和相依为命的母亲相约一同自杀。他将自己和瘫痪的母亲用绳子绑在摩托车上后，开车冲进河里。最终，李某从绳索中挣脱，母亲溺亡。
近日，裁判文书网公布了该案一审判决书。内蒙古自治区呼伦贝尔市中院审理认为，李某的亲属、邻居、工友均证实他平时孝顺母亲，母子二人由于生活困难才产生了相约自杀的想法，有从轻、减轻处罚情节。2017年12月21日，李某被判犯故意杀人罪，判处有期徒刑五年。
男子照顾瘫痪母亲，因生活困难相约自杀
裁判文书显示，李某亲戚证实，李某和母亲韩某相依为命，生活十分拮据。
李某亲戚称，李某是个瓦匠，干点零活，每月300多元钱，没有低保。母亲韩某患严重风湿病10多年，案发之前瘫痪在床不能自理，一直是李某在伺候，李某很孝顺。“韩某最近2年开始卧床，不能走路，大小便都自理不了，手也不怎么好使。”
该亲戚曾提出每月给他们娘俩一百块钱生活费，遭到李某拒绝，李某称自己能养活母亲。
李某儿子称，在他七八岁时父母离婚，他跟着母亲生活，因父亲李某没有经济能力，不给其抚养费。李某的儿子认为，“我爸和我奶他俩很自闭，不和外界过多地接触，他俩都是这样，他们的大门总是锁着的。”
悲剧发生在2016年10月15日晚间。
判决书显示，李某供述称，10月15日下午，他和母亲在家中吃饭，因生活困难、家里停电等情况，母亲提出活着没意思，想约其一起自杀，李某同意了。晚上23时左右，他们带了点吃的，李某骑着摩托车带着母亲离开家，骑到河边。
投河之前，二人停下摩托车坐下，吃了点东西聊会天。而后李某将母亲抱上摩托车，从后备箱拿出平时干活的绳子，用绳子一端绑在摩托车后备箱下，绕着母亲的腰部缠了两三圈，再用单独的尼龙绳绕在自己腰部缠了两三圈后，又将母亲另一端系在自己腰部绳子上，最后骑摩托车冲进河里。
李某挣脱生还，一审被判犯故意杀人罪
法院查明，入水后，李某从绳索中挣脱，爬上了岸。同日李某母亲的尸体在河中被发现，经法医鉴定，韩某符合生前溺水死亡。
李某供述称，进入河里后，自己仰面飘起后就从绳子里钻了出来，并尝试解拴住他母亲的绳子，因为解不开，想去附近找人帮忙，从河里爬上岸后晕倒了，之后被人送到救助站，在救助站待了两天，回家后自己想要自杀。
017年12月21日，呼伦贝尔市中院认为，韩某与李某达成相约自杀的合意后，李某将母亲韩某和自己用绳子绑在摩托车上，并将摩托车开入河中，致韩某溺水死亡。李某的行为构成故意杀人罪。本案中，韩某的死亡是由于李某的行为所致：是李某将母亲韩某绑在摩托车上，并将摩托车开入河中，使原本就双腿有病，行动不便的韩某最终溺水死亡。因此，韩某的死与李某有直接的因果关系，李某有帮助韩某自杀的意图和行为，属于帮助他人自杀。同时，李某有从轻、减轻处罚情节：李某与母亲是由于生活困难才产生了轻生、相约自杀的想法，是临时起意，没有预谋，与其他的故意杀人案件相比，主观恶性较小；李某无前科，亲属、邻居、工友均证实李某平时孝顺其母亲，李某的本意是与母亲相约自杀。
最终，呼伦贝尔市中院一审判决李某犯故意杀人罪，判处有期徒刑五年。
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