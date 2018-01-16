台媒：两岸形势新变化促越来越多台湾民众“用脚投票”

台湾《旺报》近日连续刊载4篇社评，《中国时报》则跟进发表社论，探讨两岸实力消长及两岸关系新变化。相关评论认为，近年大陆经济及全球影响力跃升，同时推出一系列照顾台胞新政策，而台湾当局消极处理两岸关系僵局，让越来越多台湾青年和企业“用脚投票”，前往大陆发展。
《旺报》社评说，1990年台湾GDP为1700亿美元，相当于大陆的44%；2015年已有广东、江苏、山东、浙江、河南五省经济总量超越台湾。在大陆迎来改革开放40年之际，台湾经济因陷入蓝绿互斗、投资不振而停滞不前，而大陆却因锐意改革、吸引大量投资而红红火火，两岸发展已完全不可同日而语。大陆发展让越来越多台湾专业人士和文化人士“西进”寻找机会。
“到大陆挣人民币，是越来越多台湾人对美好生活的向往。”该报社评说，近年来台湾每年约有12至13万人应征岛外工作，其中选择到大陆就业的比例约占76%；20至29岁台湾年轻人中，有59.5%的受访者表示想去大陆发展。
该报指出，在加快两岸经济社会融合发展的背景下，大陆为台湾民众提供了更多机会，除了高薪，还有良好的工作环境和发展空间。随着中共十九大提出“为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇”的承诺逐步落地，大陆对台湾人才的“磁吸效应”已开始发酵。“告别台湾‘小确幸’到大陆打拼，将成为新一代台湾人常态”。该报另一篇社评还说，大陆对台胞证功能的提升“代表台湾民众更深度融入大陆社会”，“台湾人在大陆不再只是‘匆匆过客’”。
《旺报》社评指出，面对台湾民众纷纷“西进”大陆“用脚投票”，绿营不加反思，反而发表奇谈怪论，比如指控大陆延揽台湾人才是“统战阴谋”。而台湾当局力推的“新南向”政策本质上还是意图疏远大陆市场，是“与台湾民众的西进热潮背道而驰”的。
该报说，民进党上台后以消极抵抗、不作为态度应对两岸关系。相反，大陆积极展开经济与人员交流，鼓励台商到大陆上市、吸引年轻人到大陆创业。民进党当局不应无视人民对美好生活的向往，更不应逃避，应当“直面两岸情势大趋势，真正改善两岸关系”。两岸好，台湾才会更好。两岸议题必须严肃看待，台湾真的没有太多时间可以拖延。
《中国时报》的社论指出：“民进党当局的两岸政策以抗衡大陆‘磁吸效应’为出发，无论是亲美日的地缘战略，或新南向的经济战略，都与当前全球大势相违背，自绝于快速增长的大陆，结果只是削弱了自己的竞争力，却阻止不了台湾青年和企业为了生存与发展的需要而‘用脚投票’。”
该报表示，台湾任何负责任的政党和当局都应为了台湾民众的利益与福祉，和大陆相向而行。文章还说，“两岸统一是终局的安排，需要经过一段和平发展和心灵契合的过程，当前最重要的还是增进两岸交流、实现两岸和解”。“人心所向，天命可知，两岸人心才是台湾前途命运之所系”，“与其向美国买军火，不如用心和大陆交流沟通”。
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