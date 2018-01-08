美国国家安全局爆最大机密失窃案

据法院文件称，一名美国国家安全局前雇员已经同意承认窃取机密信息，这可能是美国历史上最大的政府机密情报失窃事件。
据这些文件说，哈罗德·马丁计划于本月22日在巴尔的摩联邦法院对故意保留国防情报一书认罪。
检察官说，去年2月被起诉的马丁在长达20年的时间里从美国情报界窃取了与国防有关的高度敏感的政府材料，并将这些材料藏匿在他位于马里兰州的家中。
当局说，他们从马丁家中缴获了50太字节的数据，他们说，这可能是美国历史上最大的机密情报失窃事件。政府没有说明马丁使用所盗数据做了什么。
仅仅在这一顶指控上，马丁就将而临10年的监禁。
法庭文件称，马丁尚未与检方达成辩诉协议，因此仍然可能因起诉书中的其余19项控受到审判。
马丁的律师没有立即回复记者的置评要求。近年来，国家安全局受到了 一系列破坏性泄密事件的打击。马丁在2016年8月被羁押时为博思艾伦咨询公司工作。博思艾伦咨询公司还曾雇用爱德华•斯诺登。斯诺登于2013年向新闻机构泄露了大量机密档案，暴露了国家安全局在国内外进行的大量监视行动。
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