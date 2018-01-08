女子装监控发现丈夫出轨 抓现行后买斧砍死对方

今年1月3日，磐石市检察院以故意杀人罪批准对金某逮捕，因为她用斧子砍杀了丈夫崔某。
事情要从2017年12月24日说起。当天下午5点多，生活在黑龙江省哈尔滨市延寿县的罗某，突然接到母亲金某电话。对方激动地跟她说，崔某有外遇了，被她抓现行了。
崔某是罗某的继父，和今年51岁的金某居住在磐石市吉昌镇倒木鲜村。因为长期在国外打工，担心丈夫会有外遇，从国外回来不久后，她悄悄安了一个监控设备。
结果，12月24日，金某通过手机监控系统，发现崔某带了一个女性回到家中。一切不言而喻，金某打车返回家中，将两人堵在了屋内。后来，她把一切都告诉了女儿罗某。
罗某和丈夫李某接到电话后，连夜从哈尔滨开车往磐石赶，次日3点到达。让罗某和李某颇感无奈的是，经过连夜劝说，岳母金某已经同意原谅出轨的崔某，并且不离婚，但是崔某却坚持要离婚。一直到12月25日10点，金某最终同意离婚。本以为事情到此为止，没想到悲剧却在酝酿中。
李某带岳母出门取完钱时，金某忽然说家里没有劈柴的斧子，要去买一把。晚上一家四口一起吃的饭，崔某还到罗某和李某的屋里看电视，然后回到金某的房间休息。
12月26日1点，金某忽然满脸是血地到了罗某屋里，把女儿和女婿叫醒，说她把崔某杀了，让女儿报警。女儿、女婿连忙过去查看，崔某虽然还未完全死亡，但伤情严重。救护车拉走后，抢救无效死亡。
警方将金某带走。金某说，她在国外打工，挣了10万块钱，都汇给了崔某。12月25日中午，她到银行查询余额发现，里面只剩2万。当时，她就怀疑钱被花到那个女人身上了，随后买了斧子。
当天晚上，在金某的质问下，崔某承认确实把钱花到那个女人那了，两人再次发生争吵。最后，金某拿斧子砍向了崔某。
12月26日，金某被刑拘。目前，此案在进一步审理中。
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