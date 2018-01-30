俄反对派领袖发动集会抗议总统大选 数百人遭逮捕

法媒称，俄罗斯警方1月28日在莫斯科的一个集会上逮捕了反对派领导人阿列克谢·纳瓦利内。纳瓦利内召集人们举行集会来抗议即将举行的总统选举，预计选举将让普京的总统任期延长到2024年。
据法新社1月28日报道，在莫斯科市中心一个未经批准的集会上，这位被支持者簇拥的反对派领导人高喊“骗子和小偷”，之后被警方逮捕。
现年41岁的纳瓦利内在推特网站上发文说：“我被逮捕了。这毫无意义。快来特维尔大街。你们举行集会不是为了我，而是为了你们自己和未来。”在他的呼吁下，数以千计民众在几十个城市举行集会，抗议即将到来的选举。
报道称，几千人参加了在莫斯科举行的抗议集会。当局大力加强那里的安保措施，向市中心派出警车。当天在莫斯科和圣彼得堡举行抗议活动前，警方使用电锯破门闯入纳瓦利内在首都莫斯科的总部，以阻止其直播该国东部的一系列抗议活动，并逮捕了他的多名助手。
这位反对派领袖曾呼吁俄罗斯国内各地民众反抗当局，用集会示威来抵制3月18日的总统大选。纳瓦利内的团队说，警方还逮捕了纳瓦利内所设反腐基金会的几名员工，以及该地区的一些支持者。尽管预计会遭到大规模逮捕，纳瓦利内及其盟友还是称总统选举是虚伪的。
报道称，28日早些时候，反对派支持者在俄罗斯远东地区和西伯利亚举行集会。克里姆林宫发言人佩斯科夫警告说，未经批准的集会将导致“一定后果”。
另据俄罗斯商业咨询网1月29日报道，在俄罗斯多地反对派集会上被抓捕的人员已达340人，纳瓦利内本人已获释。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost