特朗普抱怨美欧贸易对美不公 称欧盟“不像想象中那么好”

外媒称，美国总统特朗普警告欧盟，在贸易问题上“极不公平地”对待美国会造成严重后果。
据德新社1月28日报道，著名电视节目主持人皮尔斯·摩根援引特朗普接受采访时的话说：“我代表的是美国，而当前的情况极不公平。”英国独立电视公司将于1月28日晚播放采访录。
摩根为《每日邮报》撰文称，特朗普说：“我国产品根本打不进去，当前的情况非常非常严峻。”他援引那位美国总统的话说：“而他们却一直把产品输往我国——还没有税，有的话也非常少。这很不公平。我和欧盟有很多矛盾，就此而论，从贸易角度讲，这可能演变成非常严重的问题。我认为，那最终会对他们非常不利。”
报道称，摩根是25日在达沃斯世界经济论坛期间对特朗普进行采访的。
另据路透社1月28日报道，美国总统特朗普在将于当日晚间播出的电视采访中说，对于英国脱欧谈判，他会采取比英国首相特雷莎·梅“更强硬”的态度。
报道称，在英国独立电视公司的采访中，特朗普说欧盟“并不像人们想象中那么好”，并声称他早就预料到了2016年英国举行脱欧公投的结果。那一年晚些时候，特朗普当选为美国总统。
当被问及英国首相特雷莎·梅在目前的脱欧谈判中是否处于“有利位置”时，特朗普回答说：“我会用这种方式来进行谈判吗？不，我不会用这种方式进行谈判，我会采取不同的态度。”当被问到他的方法会有什么不同时，特朗普说：“我会说欧盟并不像人们想象中那么好。我会在脱欧问题上采取更强硬的态度。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost