蒂勒森就“慰安妇”问题说了一句话 日本不满向美政府告状

日媒称，27日获悉，美国国务卿蒂勒森在16日的记者会上就解决“慰安妇”问题称“还有应做之事”。日本政府认为此发言不妥，已向美国政府表示了关切。这一发言可能意在促使日韩双方互相让步，但日本政府认为这与2015年达成的日韩共识相矛盾，而且给人留下美国与韩方步调一致的印象。
据共同社1月28日报道，多名日美相关人士透露了这一消息。日本就向持续核导开发的朝鲜施加“最大限度压力”的方针与美国特朗普政府保持一致步伐，但在历史问题上存在温差。这或给日美韩对朝合作蒙上阴影。
日本政府通过外交途径对美方表示关切，称该发言可能被解释为美国对韩方立场表示理解。据悉美方回复称将留意日本的立场。
报道称，16日，在加拿大温哥华举行的朝鲜问题相关外长会议的联合记者会上，蒂勒森指出能够解决“慰安妇”问题的只有日韩两国，并称“还有应做之事。期待两国最终克服问题”。
日本内阁官房长官菅义伟在17日的记者会上强调，美国“一贯支持日韩共识”，表示美方的立场没有变化。
关于“慰安妇”问题，韩国总统文在寅称，凭借2015年的日韩共识“无法解决”，有意要求日方进一步道歉。认为这将使共识作废的日本政府予以反对，表达了拒绝韩方要求的想法。
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