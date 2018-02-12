新加坡暂不放宽外劳政策

新加坡讯，新加坡政府最近表示，暂时不会放宽外劳政策。但当局也表示，若是公司进行转型和重组，政府将对提高劳动生产率的经营模式提供协助。
新加坡人力部第二部长杨莉明表示，政府不会在短期内大幅度调整外籍劳工政策。她在接受亚洲新闻台专访时也指出。
人力部的数据显示，截至去年6月，新加坡有137万4900名外籍劳工，比前年12月少1万8100人。
过去几年，新加坡一直有企业投诉外劳不足的问题，但政府基本上鼓励企业提高劳动生产率，而不是一味增加外劳供应。
杨莉明表示，调整公司营运模式可帮助企业应对人手问题。
杨莉明说：“有一位餐饮业的老板、企业家和我在聊这件事情，然后我问他你是怎么样地去应对。他经过了非常多的这个调整之后，他发现其实行得通，他竟然能够成功地让三个员工处理每个店面。”
杨莉明透露，实际上企业希望外籍劳工政策保持稳定。
她说：“每一次的调整他们都必须重新地去策划他们的这个工作，所以保持一定的这个稳定性，我看也能够为商家带来一些好处。”
杨莉明也指出，精益企业发展计划（Lean Enterprise Development Scheme）自2015年推出以来，有约6700家公司获益。该计划旨在为有意创新和转型的中小企业提供援助，包括允许他们在短期内雇用更高比率的外籍员工，以缓解转型期人手不足的问题。
杨莉明说，在转型期间，公司也可能面对工作和技能不匹配的问题，因此政府须坚持一些已推行的计划。“只要他们（公司）愿意适应，我们将提供他们所需的一切支持。”
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