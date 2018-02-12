俄拟增加“布拉莫斯”射程 为印度送上“导弹大礼”

俄媒称，俄罗斯军事专家、造船工程师亚历山大·希什金在博客上写道，印度媒体以及俄罗斯导弹/航天领域的消息人士证实，“布拉莫斯”反舰导弹的射程可能达到800公里。
据俄罗斯《观点报》网站2月8日报道，他表示，《印度斯坦时报》1月20日报道称，印度计划在2018年年底测试射程超过800公里的“布拉莫斯”反舰导弹。一周后，一位匿名消息人士向俄罗斯媒体证实，印度想增加导弹射程的决定“在技术上是可行的”。
在2016年年中之前，“布拉莫斯”的射程不超过300公里，但该指标在一年后将提高一倍以上。该导弹生产商印度布拉莫斯航空航天公司是俄印联合企业，俄方参与者是机器制造科学生产联合公司。
“布拉莫斯”导弹是俄罗斯P-800（3M55）“缟玛瑙”反舰导弹的出口版本。希什金说，军工技术合作有一个不成文的规则，即武器装备的出口版性能应当比国内版差一些。
希什金认为，射程增至800公里的“布拉莫斯”导弹是“新德里从莫斯科那里拿到的又一份大礼”。他说：“换言之，如果俄罗斯向印度提供能让‘布拉莫斯’飞800公里的液体和固体燃料配方，那就意味着我们已经掌握了更加高效的新燃料配方，‘缟玛瑙’导弹射程可能达到1000公里。”
P-800（3M55）“缟玛瑙”反舰导弹是中程超音速反舰导弹，也能攻击地面目标，用于反舰时初始射程是300公里，该导弹第一次投入实战是2016年11月在叙利亚。
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