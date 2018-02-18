新加坡女生兴办华语话剧团 首秀上演经典剧作《阴道独白》值得去看

一名新加坡女生，从小受英文教育为主，居然在新加坡开办了一个华语话剧团，并在困难重重中，即将首次公开演出，剧目选的又是超级具有挑战性的美国剧作《阴道独白》，实在令人惊讶又充满期待。
从共和理工学院毕业后，谭鉫錤报考了南洋艺术学院戏剧系。从南艺毕业后，她竟然和几名同学一起，开办了一个华语话剧团——“魔方剧场”。
记者听到这段初步的介绍后，忍不住插话问道：“你疯了？”
谭鉫錤继续介绍道，这次她们在新加坡中央图书馆五楼戏剧中心“黑箱剧场”一连上演三场剧社的处女秀，首演剧目又是饱受争议的《阴道独白》。
记者再次忍不住插问：“你疯了？”
要知道，在新加坡一般剧社都是喜欢拿流行歌曲编一下剧情弄成所谓“音乐剧”，你们的处女秀竟然上演一部具有思想性却鲜少娱乐性的剧目，这不是和票房过不去嘛。
谭鉫錤回答时，语气坚定，是的，我们就是要演一出这样的剧目。
《阴道独白》的作者是美国作家伊芙·恩斯勒（Eve Ensler），该剧于1996年由作者本人首演于纽约外百老汇，隔年获得奥比奖（Obie Awards）的“最佳剧本奖”。
据《维基百科》，该剧该剧至今至少已被翻译成50种语言，在140个国家上演过。该剧至少已有5个不同的中文译本。《阴道独白》2004年曾在北京和上海被双双禁演；但几年来，该剧已在中国大陆的至少十所高校被未经授权的学生搬上过舞台。
谭鉫錤为了这次剧团处女秀，请来了另外两名南艺戏剧系的毕业生谢婉萤和晁钰婷，三人联袂表现这部表达妇女权益，并探讨社会对于“性”和“女性”的认知等多层面的意义的剧作。
其中谭鉫錤和谢婉萤是土生土长的新加坡人，晁钰婷则是来自中国的新移民，目前为新加坡永久居民。
在新加坡，华语话剧一直不太景气，“魔方剧场”成立之后，不但没有政府津贴协助，宣传、票务对这些年轻的戏剧工作者来说，都是很陌生的领域。谭鉫錤等人，平时靠打零工赚钱，来维持剧社的运作，还不时要说服父母们，让她坚持自己的理想。
所以这次演出，可说是她们经历了千辛万苦，才能正式向社会呈现剧团的首秀。
这次演出的导演，是来自上海戏剧学院的教师孙宁芳，她也是中国的“国家二级演员”。
孙宁芳受访时，对三位演员的表现如数家珍。尤其是谭鉫錤，在挑战自己的表现力时，不断突破瓶颈，谈及谭鉫錤一度几乎崩溃时，一旁的谭鉫錤不禁泪从中来。
另一名演员谢婉萤面对的最大挑战，就是剧中女性对爱情的感受，是自己没有经历过的。为了让自己能理解角色，谢婉萤狂看爱情电影，并在导演的协助下，渐渐理解自己饰演的多重角色。
三人中从南艺毕业最早的晁钰婷，虽然演出经验较为丰富，但她同样得面对对剧中人物经历的陌生，尤其是台词中关于阴道的讲述与探讨，让她一开始就拒绝邀约，但在谭鉫錤竭力说服下，参与了演出。
这三位女生即将向社会交出一份答卷，你对她们的努力有什么看法，又或者，你会去支持这朵在新加坡戏剧界含苞待放的花蕾吗？
请走进剧场，给她们一个最大的“赞”吧。
“魔方剧场”《阴道独白》，将于2月21至23日（星期三至五）晚上8时，在新加坡国家图书馆的中央图书馆五楼剧场上演。
购票及询问电话：98311354
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