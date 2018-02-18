Facebook将寄出明信片以验证大选广告赞助商

根据路透社报道，Facebook计划通过美国邮政将其验证明信片寄给所有赞助美国总统大选的广告商。所谓验证明信片是指，广告商必须提供给Facebook一个特殊代码，以此来证明他们在美国。
所有美国总统大选的广告赞助商都需要验证，包括赞助总统职位的广告商。需要注意的是，这次验证仅针对提及到某个特定总统候选人的广告，而仅仅是关注政治的广告则不再验证范围之内。预计将于11月中期开始验证。
Facebook全球策略项目总监凯蒂·哈巴特于周六表示：“只要你在广告里提到了某位总统候选人，那么你就会收到我们寄给你的验证明信片，然后你需要用特殊代码告诉我们你的确是在美国。”
同时，她还透露给路透社，虽然这个措施不能完全解决外国人用钱来干扰美国政治的问题，但这是Facebook所能做到的全部了。
验证消息传出的前一天，特殊法律顾问罗伯特•米勒(Robert Mueller)拉开了俄罗斯巨魔农场(troll farm)行动的帷幕：他起诉俄罗斯人曾经在2016年美国总统大选期间，通过其在社交媒体上的“非真实账户”来发布影响美国政治的内容。
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