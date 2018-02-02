新加坡军机驰援台湾花莲抗震救灾 台方称“双方默契”

花莲讯，一架满载救援物资的新加坡空军C-130运输机，昨天下午3时降落台湾的空军花莲基地，运送物资包括医疗用品、帐篷、手电筒等，表达新加坡对台湾震灾的人道关怀，下午5时30分完成卸除飞返新加坡。
昨天上午8时许，网络上即流传新加坡空军一架C-130运输机，8时8分从在新加坡巴耶利峇空军基地起飞，载送大量救援物资，预计下午2时30分降落空军花莲基地，但由于事涉敏感新加坡方面相当低调，台湾国安单位低调不愿回应。
不过，花莲县政府收到陆军花东防卫司令部通知后，上午主动发布新加坡空军一架运输机将运送物资到空军花莲基地，预计于下午4时30分卸除完毕，物资包括医疗用品、帐篷、手电筒等，消息发布后，让台湾国安高层及国防部相当不悦，原安排媒体采访的行程紧急取消。
这架编号30的C-130运输机，飞行约8小时，于下午3时抵达空军花莲基地，由于台国防部认为事涉敏感，担心媒体拍摄会影响邦谊，还出动包括保防、宪兵及协调警方人员，重兵在花莲基地周围搜索，还阻止媒体采访，数度发生冲突。
新加坡救援物资运抵后，副参谋总长陈宝余上将及花莲县府副秘书长李宏满前往接机，并代表政府表达谢意。
据台湾媒体引述台国防部说，这次驰援行动是“双方默契”。
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