冬奥会在韩国平昌开幕　热带国家新加坡闪亮登场

“激情平昌，和谐世界”。当地时间9日晚20时，第二十三届冬季奥林匹克运动会在韩国平昌开幕。来自热带的城市国家新加坡代表团闪亮登场。
20时许，在现场观众倒计时的呼喊声中，平昌冬奥会开幕式开始。来自92个国家和地区的代表团依次步入平昌奥林匹克体育场。
全年无冬的新加坡，四名团员穿着红色大衣，灰色帽子和围巾，进入开幕式现场。
新加坡18岁小将吴琪雁入场时高举新加坡国旗。
吴琪雁是首位获得冬奥会参赛资格的新加坡选手，也是首位入选冬奥会的东南亚短道速滑选手。她将参加下星期六（17日）的女子1500米短道速滑赛。
入场仪式最后，韩国、朝鲜代表团在朝鲜半岛旗引领下联合入场，受到全场观众热烈欢呼。随后，以和平为主题的大型表演拉开大幕。
国际奥委会主席巴赫在开幕式上致辞。巴赫对韩国主办冬奥会表示感谢，相信本届冬奥会将成为一次团结、包容、和谐、和平的盛会。
21时42分，韩国总统文在寅宣布第二十三届冬奥会开幕。
激动人心的圣火点燃仪式将开幕式推向高潮。在希腊奥林匹亚山采集的本届冬奥会圣火，在历时109天的传递后，进入开幕式现场。圣火传递展现了韩国的科技和文化，机器人、海底缆车、热气球、溜滑索、蒸汽机车和“牛车”等别具特色的传递方式都出现在传递过程中。主火炬点燃了，温暖、圣洁的奥林匹克圣火在平昌的夜空中熊熊燃烧。
在本届冬奥会上，92个国家和地区代表团的2900多名运动员将角逐7个大项、15个分项、102个小项的比赛，来自厄瓜多尔、厄立特里亚、科索沃、马来西亚、尼日利亚和新加坡的运动员是首次参加冬奥会。韩国、朝鲜女子冰球选手将组成联队参赛。本届冬奥会新增加的4个小项是冰壶混双、高山滑雪团体赛、速度滑冰集体出发和单板滑雪大跳台。本届冬奥会成为历史上规模最大、设项最多的冬奥会，全部赛事将于25日落下帷幕。
开幕式前，韩国总统文在寅夫妇为各国和地区领导人等国际贵宾举办欢迎招待会。
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