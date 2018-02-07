世界最大无人舰交付美海军 或将成为潜艇“克星”

据美国《大众机械》月刊网站2月6日报道称，美国海军接收了一艘革命性的无人驾驶水面军舰，能在舰上没有任何船员操控的情况下航行很远距离并执行相关任务。“海上猎手”号反潜持续跟踪无人艇（ACTUV）在未来某一天可能组成无人驾驶舰队在世界各大海域巡航，执行反潜作战和情报侦察等任务。
美国海军2012年下单订购ACTUV，这是五角大楼推进海陆空无人驾驶体系计划的一部分。根据设计，它是水面军舰测试自动化理念的一个平台，用于探索如何让无人驾驶军舰一连数月在海上安全航行数千海里，从而制造出一款能够跟踪敌方柴电动力潜艇的军舰。
这艘军舰长132英尺（约合40米），排水量达140吨，是目前世界上最大的无人驾驶军舰。舰上的驾驶舱可在有必要的时候供一名船员操控军舰，也可以移除。该艇采用单壳船体，有两个舷外浮体用以提高在海上的稳定性，据称最高航速达27节。从上方看这艘军舰就像电影《星际迷航》中罗慕兰星际帝国的“猛禽”星舰，它的船体和两个浮体滑过水面，留下三道航迹。
像“海上猎手”号这样的自动化军舰将成为优秀的潜艇猎手。目前世界各国的潜艇大多是常规动力潜艇，一次性可在水下停留两周时间，这比直升机或者固定翼飞机在空中停留的时间都要久。不过有人驾驶水面军舰可能反过来成为潜艇猎杀的对象，而无人驾驶军舰能长时间跟踪敌方潜艇直至其露出致命破绽，然后发射轻型自动寻的鱼雷攻击目标。
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