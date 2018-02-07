印度对马代危机啥态度？港媒：乐见亲华总统下台

港媒称，马尔代夫流亡前总统纳希德6日呼吁美国和印度协助将现总统亚明撵下台，对印度来说，马尔代夫具有地缘及战略价值，新德里政府在此次危机中的态度备受关注。
据香港《明报》网站2月7日报道，马尔代夫距离印度的拉克沙群岛仅700公里，距印度大陆约1200公里。马尔代夫一旦政局动荡或积弱，容易成为极端主义、海盗、走私或毒品交易的温床，对印度安全构成威胁。马尔代夫扼守重要的印度洋国际航道，具有重要的海上战略地位，印度逾97%国际贸易都要取道印度洋，故确保航道安全稳定对印度甚为关键。
报道称，此外，马尔代夫近年向中国靠拢，积极参与中国的“一带一路”倡议，去年8月更准许中国军舰停泊马累港口，去年12月又与中国签署自贸协定，引发印度戒心。印度媒体相信，印度政府乐见亲华总统亚明下台，目前正评估如何应对危机。
印马两国长久关系密切，1966年马尔代夫脱离英国殖民统治独立后，印度是最早跟马尔代夫建交的国家之一。人口约40万的马尔代夫，住了约2.2万名印度侨民，当中不少为专业人士，该国400名医生中超过125人为印度人，25%教师也是印度人。马尔代夫大部分入口货都来自印度，印度给予马尔代夫入口印度货特别优惠，这令印度对马尔代夫可打经济牌。1988年斯里兰卡泰米尔雇佣军在马尔代夫发动政变，印度曾派兵帮助当时的加尧姆政府平息叛乱。
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