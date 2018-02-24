美空军欲打赢“人才争夺战” 兵力将增至32.9万人

美国《星条旗报》网站2月20日报道称，一位高级文职官员表示，美国空军面临着“人才争夺战”，即与“更灵活的”私人科技公司竞争以填补科学和技术职位空缺。
空军人力和后备事务部助理部长肖恩·马纳斯科上周在视察赖特-帕特森空军基地时表示，在展开竞争以填补需要高度专业知识、人才短缺的职位时，精简招聘流程是必要的。
美国空军称，无人机和有人战机飞行员、网络和情报、监视和侦察以及其他技术人才的短缺是重中之重，空军期望在2020年前增加4000名现役空军军人。与此同时，空军国民警卫队将增加500名军人，空军后备队增加200名。
在空军采取最新措施扭转下降趋势之前，预算的削减已经令职位减少。最近达成的为期两年的预算协议将在本财年推动支出达到7000亿美元，超过2011年预算控制法案规定的开支扣除（称为扣押）。
“扣押绝对会对所有的兵种造成伤害，看看‘沙漠风暴’行动后空军人力的大幅下降，”马纳斯科在赖特-帕特森空军基地空军装备司令部总部接受采访时说，“过去几年来，我们一直在做出一些改进，以填补中队级关键职位的空缺。”
空军将把培养飞行员的数量从每年1200人提高到1400人，并且因为缺少近2000名飞行员而提高留任奖金。
“重要的是，对于飞行员，我们必须继续努力挽留。但如果我们能够培养更多的飞行员，将会缓解我们现有飞行员的压力。”马纳斯科说。
空军统计数字显示，到2020年，现役空军兵力总数将增至32.9万人，空中国民警卫队为10.7万人，后备队将达到7万人，文职人员达到18.4万多人。
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