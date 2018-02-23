特朗普为美国校园枪击案支招：教师要擅长用枪

美国总统特朗普在白宫召开的会议上表示，给教师配枪能够避免校园枪击事件的发生。
据路透社报道，当地时间21日，特朗普在白宫召开会议，6名来自佛罗里达州帕克兰市马乔里·斯通曼·道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）的学生和一名被杀害学生的家长参加会议。特朗普在会上说：“如果当时能有一位非常擅长用枪的老师，那么这起枪击事件就能被快速的制止。”同时，他也认为这个想法可能会引起争议。
当天的会议上，特朗普认真听取了学生对改革枪支管理的请求，并誓言将采取措施对购买枪支的人进行严格的背景调查。“我们将进行严格的背景调查，尤其是要严格审查购买人的精神状态。这件事情不能就这么轻易结束，”他说。
2月14日发生在佛罗里达州高中的枪击案中，凶手使用AR-15半自动步枪杀害学生和教师共17人。据悉，AR-15是美国校园枪击案中第二大枪击案致命武器。一名失去家人的学生山姆·泽夫（Sam Zeif）说：“我不明白为什么人们还能走进商店购买像AR这样的战争武器。请不要让这种事情再次发生了。”另外一名在枪击案中失去女儿的家长大声说道：“我们必须解决这个问题！我非常生气！因为我再也见不到女儿了！”
报道称，特朗普对枪械法的任何收紧措施对共和党来说都是个重大变化，他在2016年的大选中受到了全美步枪协会（National Rifle Association）的支持，该组织是美国最大的枪械拥有者组织。
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