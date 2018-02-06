菲律宾称南海岛礁建设“接近完成” 菲将保持对华友好避免冲突

据《菲律宾每日询问者报》网站2月5日报道称，根据从消息人士处获得的航拍照片，中国几乎完成在南沙群岛岛礁变成岛屿要塞的工作，试图在南海发挥主导作用。
这些照片大多是在2017年6月到12月期间从1500米的空中拍摄的。照片显示，一些岛礁已经变成了人工岛屿，空军和海军基地的建设活动已经进入最后阶段。
曾任巴拉望省卡拉延市市长的欧亨尼奥·比托-翁翁承认，在人工岛屿上出现了新设施。
比托-翁翁说：“这些照片是真实可信的。我在2016年选举之前和美国HBO有线电视公司的记者乘飞机到过那里。由于我们在这些岛屿上空盘旋，多次收到中方的警告。从照片上看，那里现在又多了直立地物。”
中国在这一地区的建设活动没有受到任何约束，它很快会在永暑礁、华阳礁、南熏礁、赤瓜礁、美济礁、渚碧礁、东门礁拥有军事要塞，从这些地方将本国的力量投放到整个地区。
三个最大的岛礁上的飞机跑道似乎要么已经竣工，要么已基本可以投入使用。在这些人工岛屿上，还建设了灯塔、雷达天线屏蔽器、通信设施、机库和多层建筑物。
美国智库亚洲海事透明倡议组织将2017年描述为中国在南中国海的“基地建设年”，并提到在那里的人工岛上建设的地下隧道、导弹掩体、雷达和高频天线。
在去年底拍摄的一张照片中，三艘能够运送军人和武器的军舰停靠在米斯奇夫礁。其中包括两艘运输舰和一艘两栖船坞运输舰。
053H3型Ⅱ级导弹护卫舰洛阳舰去年11月被发现出现在距离苏比礁1公里的地方。这一型号的军舰在船体中部安装了两套四联装反舰导弹发射器。它还在船头甲板上安装了79A型100毫米双管舰炮，射程达到22公里。
另据德新社报道称，菲律宾将与中国保持密切关系，以避免可能促使北京在南海动武的任何冲突。菲律宾总统发言人哈里·罗克表示，杜特尔特总统的政府不可能因为有报道说在有争议海域填海所建岛屿的军事化就对中国宣战。“目前，总统的态度是保持与中国的密切关系，让他们没有理由动用部署在那些岛屿上的武器。”罗克说。
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