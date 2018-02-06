旧貌换新颜提振士气 美海军开发新型作战制服

据美国《海军时报》网站2月4日报道称，美国海军正在开发一种两件套制服，有可能让卡其布军服多年来首次重回海洋。
海军官员称这种军服为“海军两件套耐火型”制服，数百名水兵将参加第一轮试穿。
这种新的军服可能最终取代美国海军的工装服成为作战制服，在舰艇上以及在岸基作战指挥部穿着，但是并非所有的水兵都穿这种军服。
这套军服将包括首长和军官们穿的卡其布军服。
海军将给E-6（一级士官）及以下的水兵试穿两种款型。一款为深蓝色衬衫和裤子，颜色类似现在的工装服，另一款为浅蓝色衬衫和深蓝色裤子，颜色有对比，让人想起传统的粗蓝布工装。
这种设计是在参加团体讨论的水兵们压倒性地表示希望采用类似海岸警卫队的作战服的两件套军服后确定下来的。
美国舰队司令部舰队供给与服务部负责人马克·伦斯特伦上校说：“这是水兵推动的，来自于诺福克和圣迭戈的团体讨论，有大约250名水兵参加了讨论。”
伦斯特伦说，参加讨论的84%的水兵说海军应该采用两件套耐火型军装。通过讨论还发现，水兵们希望有一种上下班都能穿的军服。
恢复卡其布海上工作制服肯定会受到军官和首长们的欢迎，他们在2010年曾经抱怨说海军人员不论级别军衔都穿着海军工作制服。
伦斯特伦说，参加团体讨论的E-6及以下水兵们普遍偏爱全身深蓝款而非深浅蓝对比的那款，“对于每一款都有支持和反对的，因此我们两种都要试穿”。
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