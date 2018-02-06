超级碗背后的大生意：播30秒广告收费500万美元

昨天上午，第52届超级碗比赛在美国银行体育场内开球了。
超级碗是美国职业橄榄球大联盟（NFL）的年度冠军赛，是北美体坛最受瞩目的赛事之一。
今年，对阵双方为卫冕冠军新英格兰爱国者队和国联冠军费城老鹰队。
最终，老鹰队以41-33击败爱国者获得胜利，时隔58年再次登顶超级碗。于是，球迷们炸了。
据当地媒体报道，在老鹰队夺冠后，费城万人空巷，狂热的球迷们涌上街道欢呼，一些球迷抑制不住内心的兴奋，于是爬上车顶、推翻汽车、投掷石头、袭击警察。
社交媒体上，也被一群刷情怀的老鹰队球迷们霸屏。
Phil Basser是一位99岁的老鹰队球迷，他从1918年就住在了费城，从1933年队伍组建起就支持他们。他说：“如果我活到100岁，可能会见证老鹰队赢得超级碗。”而下个月他就满100岁了。
作为北美体坛一年一度的巅峰盛典，备受瞩目是可想而知的。但其实，这个盛典的背后，可藏着不少“大买卖”。
嘉宾报酬
除了比赛，最受关注是超级碗的中场秀嘉宾，获得超级碗邀请的嘉宾通常是美国的当红巨星。
去年，Lady Gaga的表演创下音乐秀的收视纪录，引来1.5亿观众围观。
而今年，贾老板（Justin Timberlake）翻唱已故男歌手王子的歌曲《I will Die 4 U》成为全场亮点。
其实，贾老板算是超级碗的“常客”了。他曾在2001年和小甜甜布兰妮同台献唱，也曾在2004年与珍妮·杰克逊同台共舞并出糗了。
当时，贾老板在表演一个扯破珍妮衣服的动作时，由于用力过猛将其胸衣也给撕了下来，导致珍妮露点。
自那之后，超级碗规定直播必须延时5秒钟以上，避免再次出现类似的问题。
在中场秀之前，超级碗还会在预热活动SuperBowl Live上邀请其他歌手表演。今年，推广大使吴亦凡受邀献唱，成为首位登上该舞台的华人明星。
作为中场秀嘉宾，能拿到多少报酬呢？
答案是零。美国橄榄球联盟发言人说：“我们不向艺术家付钱。”
不过，由于超级碗拥有庞大的观众群体，中场秀的表演机会其实可以为嘉宾带来潜在报酬。
比如，贾老板因为超级碗登上头条，曝光率大增。同时，他最近正在准备新的巡演，超级碗可以帮他提高门票售价。
天价门票
根据世界上最大的私人持股票务公司TickrtCity的统计，今年门票最为昂贵，平均价格不低于3900美元。
而在大多数的售票网站上，爱国者队与老鹰队的最低级别球票的售价已经卖到了4500~5000美元左右。
如果想坐在靠近球队一侧或最佳观赛位置，就得花上1万到9万美元。今年45码线的第9排v4列座位就卖了87032美元。
巨额广告费
去年，超级碗平均收视率达到了1.113亿，占到了美国人口近三分之一。
由于自带收视率，超级碗对商家的吸引力便可想而知。近几年来，超级碗广告的商业成本节节攀升。
虽然根据规定，广告必须在30秒以内，但这短短的半分钟却能卖出超过500万美元的高价。
今年超级碗由美国全国广播公司（NBC）直播，然而，在“一寸光阴一寸金”的直播途中，NBC出现了30秒黑屏。
谁为刚刚的30秒黑屏付了500万刀？
由于商业广告越来越贵，我们现在只剩黑屏了。
整个国家都为电视上的黑屏惊慌了30秒，真是美好的一刻。
除了广告，可观的收视率还造福了餐饮业。
据美国农业部统计，去年比赛期间，观赛观众“消灭”了13.3亿只鸡翅、1250万张披萨、1120万磅薯条、3250加仑啤酒。
高额奖金
据外媒报道，冠军队伍的每位球员将获得11.2万美元的奖金，亚军将获得5.6万美元的奖金。
老鹰队和爱国者队在过去的两场比赛中已经赢得了7.9万美元，所以他们有机会总共拿走19.1万美元。
此外，冠军还将赢得超级碗戒指，价值5000美元到3.7万美元不等。
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